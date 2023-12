Serie A, il Napoli ospita il Cagliari al Maradona

Squadre in campo questa sera alle 18. Gli Azzurri a caccia dei tre punti per riconquistare il quarto posto in classifica

Dopo aver battuto il Braga e aver così conquistato gli ottavi di Champions, il Napoli ospita questa sera il Cagliari al Maradona in gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Mazzarri nei due precedenti turni ha perso con Inter e Juve e ora vuole tornare a vincere per riconquistare subito il quarto posto e non rischiare di vedere scappare Roma e Bologna (impegnate una contro l’altra domani al Dall’Ara). Il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions rappresenta l’obiettivo minimo stagionale, anche se l’augurio è che il Napoli riesca a mettere ben presto altri trofei in bacheca (si pensi a Coppa Italia e Supercoppa) dopo lo scudetto dell’anno scorso. Vista l’importanza della gara non ci sarà alcun turnover da parte di Mazzarri, specie con una squadra come il Cagliari che gioca un ottimo calcio e lotta per la permanenza in massima serie.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli solito 4-3-3. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Juan Jesus al centro con Di Lorenzo a destra e Natan adattato a sinistra. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara.

Nel Cagliari buone notizie per Ranieri che recupera Makoumbou a centrocampo. Non ci saranno invece Rog, Capradossi e Shomurodov. In porta Scuffet e terzetto di difesa con Goldaniga, Dossena e Hatzidiakos. In mediana Nandez e Prati con Zappa e Augello esterni. Sulla trequarti Viola alle spalle di Petagna e Luvumbo.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

ARBITRO: Marcenaro di Genova