Napoli-Cagliari 2-1. Gli Azzurri tornano alla vittoria faticando non poco

Al Maradona il Napoli domina dall’inizio ma va a segno solo al 69’ con Osimhen su cross del neo entrato Mario Rui, per poi farsi riprendere dopo appena tre minuti dal Cagliari con Pavoletti, prima del gol che decide la gara di Kvara al 75’

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (14′ st Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Cajuste (14′ st Raspadori); Politano (45′ st Zanoli), Osimhen (37′ st Gaetano), Kvaratskhelia (45′ st Lindstrom). All. Mazzarri

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Nandez (22′ st Zappa), Goldaniga (34′ st Lapadula), Dossena, Augello; Oristanio (22′ st Luvumbo), Prati, Makoumbou, Jankto (1′ st Deiola); Petagna (1′ st Obert), Pavoletti. All. Ranieri

MARCATORI: 24′ st Osimhen (N), 27′ st Pavoletti (C), 30′ st Kvaratskhelia (N)

ARBITRO: Marcenaro di Genova

Il Napoli batte 2-1 il Cagliari al Maradona in gara valida per l’anticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A. Partita dominata dagli Azzurri dall’inizio, che però faticano non poco a trovare il gol (solo al 69’ con Osimhen su cross del neo entrato Mario Rui) e poi si fanno riprendere subito dagli ospiti con l’ex Pavoletti, prima del sigillo al 75’ di Kvara su assist dello stesso Osimhen. La formazione di Ranieri come ampiamente prevedibile si dimostra ostica, riuscendo a difendersi in maniera compatta e con ordine: così i Rossoblù limitano i danni, complice la scarsa precisione degli uomini di Mazzarri sotto porta. Gli Azzurri risultano poco freddi in più di un’occasione, perdendo di lucidità in alcuni momenti per la smania di trovare subito il gol. Aspetto sul quale Mazzarri, conscio dei problemi, cercherà di lavorare in vista delle prossime sfide. Intanto il tecnico si gode una vittoria che al Maradona mancava da troppo tempo e soprattutto il ritorno al gol di Osimhen e Kvara, due giocatori simbolo dello scudetto conquistato l’anno scorso. La vittoria con il Cagliari, dopo la conquista degli ottavi di Champions in settimana, serve anche sul piano dell’umore ma non cancella i problemi del Napoli di quest’anno. Restano dei problemi per quanto riguarda la tenuta difensiva e sugli equilibri tra i reparti rispetto alla passata stagione, aspetti sui quali Mazzarri ha ancora tanto da lavorare. E se riuscirà in questo probabilmente la sua squadra, quando siamo vicini al giro di boa, riuscirà a guadagnare un po’ di terreno rispetto a Milan, Juve e Inter.

Il Napoli in avvio rinuncia sia a Zielinski che Elmas, entrambi infortunati. In quella zona di campo viene schierato Cajuste, al fianco di Lobotka e Anguissa. Il resto della formazione resta la stessa scesa in campo in settimana con il Braga. Ranieri nel Cagliari schiera l’inedito tandem di attacco composto dai due ex Petagna e Pavoletti. Partita a senso unico nella prima frazione di gioco, il Napoli attacca a testa bassa e gli ospiti si difendono. Al 9’ la prima occasione degli Azzurri con Osimhen che da ottima posizione tira alle stelle. Brivido al 21’, il Cagliari ci prova sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Augello dalla distanza, Meret dà la sensazione di arrivarci ma la palla termina di poco fuori. Al 29’ Napoli vicinissimo al gol con Rrahmani su calcio di punizione calciato in maniera splendida da Politano: il difensore va di testa ma becca il legno. Al 42’ Cagliari di nuovo pericoloso stavolta in contropiede, difesa del Napoli in ritardo e Meret esce a valanga salvando il risultato.

Nella ripresa il copione non cambia, la formazione di Mazzarri continua ad attaccare a testa bassa. La svolta arriva al 69’, cross del neo entrato Mario Rui per la testa di Osimhen, che svetta davanti a Scuffett e segna l’1-0. Dopo la rete gli Azzurri si dimostrano poco attenti e neanche il tempo di festeggiare che il Cagliari va in gol con Pavoletti su assist di Luvumbo. Il Napoli sfiora nuovamente il vantaggio con Politano che ci prova dalla distanza, palla a fil di palo. Osimhen si dimostra molto più pimpante rispetto al primo tempo ed è proprio lui al 75’ a servire in area la palla a Kvara, che tutto libero davanti la porta firma il gol del 2-1. Poco dopo il Napoli trova anche il tris con Politano ma l’arbitro Marcenaro annulla per fuorigioco. Il Cagliari invece sfiora il pari con un colpo di testa di Dossena su calcio di punizione calciato da Augello. Gli Azzurri si salvano e tornano alla vittoria al Maradona, riprendendosi il quarto posto in classifica in attesa della sfida tra Bologna e Roma.