Coppa Italia, il Napoli scende in campo con il Frosinone

Squadre in campo al Maradona questa sera a partire dalle ore 21. Partita secca, chi avrà la meglio andrà ai quarti di finale con la vincente fra Juventus e Salernitana

Questa sera al Maradona il Napoli affronta il Frosinone in gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Gara secca, chi avrà la meglio sfiderà la vincente di Juventus-Salernitana ai quarti di finale. Questa è la prima gara in Coppa Italia della stagione per gli Azzurri, che nell’ultimo turno di campionato pur con tanta fatica sono tornati alla vittoria (2-1 sul Cagliari) tra le mura amiche dopo un lungo digiuno (ben 80 giorni senza successi, ndr). La formazione di Mazzarri è reduce da una vittoria anche in Champions League con il Braga (2-0 sui portoghesi), che ha permesso di staccare il pass per gli ottavi dove gli Azzurri incontreranno il Barcellona. Il Napoli arriva quindi all’appuntamento con il Frosinone nel migliore dei modi e si spera anche tanta concentrazione e agonismo. La Coppa Italia infatti rappresenta, con le possibilità di scudetto ridotte al lumicino vista la distanza in classifica dall’Inter, un obiettivo stagionale quasi quanto la Supercoppa. Poco importa se questa sera Mazzarri manderà in campo le seconde linee, non c’è volontà di snobbare la competizione ma questa scelta è invece dettata dai tanti impegni ravvicinati e quindi dal fatto di voler dosare le energie. Medesime motivazioni che spingono al turnover anche Di Francesco, pronto a optare come modulo per il 4-3-3. Nel turno precedente i ciociari hanno battuto il Torino ed è probabile che risulteranno un avversario ostico stasera per il Napoli.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Mazzarri farà a meno degli infortunati Anguissa, Elmas, Zielinski e Olivera. In porta Gollini e difesa con Ostigard che scenderà in campo al posto di Rrahmani per affiancare Natan, sulle fasce andranno Zanoli e Mario Rui. A centrocampo terzetto formato da Cajuste, Demme all’esordio stagionale e Gaetano. In attacco Simeone con ai lati Lindstrom e Raspadori.

Turnover anche per Di Francesco. Tra i pali Frattali e difesa formata da Okoli e Romagnoli al centro con Lirola terzino sinistro e uno fra Monterisi e Lusuardi sulla fascia destra. A centrocampo Bourabia, Barrenecgea e Harroui. In attacco Cheddira con Kvernadze e Caso ai lati.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Kvernadze, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

ARBITRO: Abisso di Palermo