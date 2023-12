Napoli-Frosinone 0-4. Gli Azzurri crollano ed escono agli ottavi

Napoli eliminato dalla Coppa Italia. Al Maradona il Frosinone vince 4-0 grazie ai gol di Barrenechea, Caso, Cheddira (su rigore) e Harroui

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui (9′ st Di Lorenzo); Cajuste, Demme (9′ Lobotka), Gaetano; Lindstrom (28′ st Politano), Simeone (19′ st Osimhen), Raspadori (19′ st Kvaratskhelia). All: Mazzarri

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Lusuardi (40′ st Romagnoli); Kvernadze (1′ st Lirola), Bourabia (21′ st Bourabia), Barrenechea, Brescianini (21′ st Gelli), Garritano; Caso (26′ st Soulé), Cheddira. All: Di Francesco

MARCATORI: 20′ st Barrenechea, 25′ st Caso , 45′ st su rig. Cheddira, 50′ st Harroui

ARBITRO: Abisso di Palermo

Il Frosinone batte 4-0 il Napoli al Maradona agli ottavi di Coppa Italia eliminando il Napoli dalla competizione. I ciociari se la vedranno con la vincente fra Juventus e Salernitana, gara in programma all’Allianz Stadium il prossimo 4 gennaio. Brutta sconfitta degli Azzurri dopo le recenti vittorie con Braga in Champions e Cagliari in campionato. Una sconfitta che manda su tutte le furie De Laurentiis, i tifosi e anche Mazzarri, che in conferenza stampa post gara nello scusarsi è sembrato molto mortificato. Figuraccia inattesa quella del Napoli, che paradossalmente ha fatto meglio con le seconde linee in campo, per poi crollare con gli ingressi di diversi titolari. Forse come pensa Mazzarri stesso, a quel punto, gli Azzurri hanno pensato di aver già la vittoria in tasca, invece da lì in poi è iniziata la goleada del Frosinone, squadra solida e sempre sul pezzo. Dispiace salutare in questo modo una competizione che a questo punto della stagione, visto che per lo scudetto il Napoli sembra fuori dai giochi, rappresentava un obiettivo stagionale quasi quanto la Supercoppa italiana. Invece Mazzarri e i suoi avranno da raccogliere i cocci per salvare il salvabile di una stagione iniziata male e che sta continuando sempre peggio. Alla società invece il compito di individuare i giusti innesti, chiesti apertamente dal tecnico, nella finestra del calciomercato invernale.

Primo tempo equilibrato con il Frosinone che marca uomo su uomo evitando al Napoli di ragionare. Gli Azzurri, scesi in campo con quasi tutte riserve eccetto Mario Rui, riescono anche a creare qualche buona occasione e becca un palo con Raspadori. Il gol lo trova Simeone poco dopo, sfruttando un retro passaggio maldestro di Okoli per il portiere Cerofolini. L’arbitro tuttavia viene richiamato al Var e annulla per un fallo di mano precedente all’azione di Lindstrom, commettendo un errore perché per regolamento il Var non poteva intervenire.

Nella ripresa Mazzarri mantiene inalterata la squadra per i primi 10 minuti, poi iniziano a entrare i titolari. Il Napoli becca un altro palo, questa volta con Mario Rui su punizione anche se la sensazione è che Cerofolini ci sarebbe arrivato. Al 64’ dormita in area degli Azzurri e il Frosinone passa con un colpo di testa di Barrenechea. Neanche 5 minuti e i ciociari raddoppiano grazie a un regalo di Di Lorenzo che manda direttamente in porta Caso, libero di calciare di fronte a Gollini. Poco dopo il portiere evita il tris chiudendo la visuale della porta a Gelli. Ma è solo questione di tempo perché all’89’ Di Lorenzo manda giù lo stesso Gelli in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto: dagli 11 metri Cheddira (di proprietà proprio del Napoli, ndr) non sbaglia. Nel finale tutto facile per Harroui, l’attaccante semina la difesa su assist di Lirola e davanti a Gollini fa poker. Gli Azzurri escono tra i fischi dei propri tifosi e ora c’è solo da fare un grande mea culpa.