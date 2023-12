Serie A, il Napoli affronta la Roma in trasferta

Squadre in campo all’Olimpico questa sera a partire dalle ore 20.45. A entrambe le formazioni servono punti per provare a riprendere il quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, occupato attualmente dalla Fiorentina dopo la vittoria di ieri con il Monza

Il Napoli affronta questa sera la Roma all’Olimpico in gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Mazzarri, dopo alcune vittorie, è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Frosinone, che ha fatto nascere non pochi malumori. La Roma di Mourinho è invece reduce dalla pesante sconfitta con il Bologna. Partita importante quella di questa sera per il prosieguo della stagione, entrambe le squadre infatti sono impegnate insieme al Bologna e alla Fiorentina in una lotta per il quarto posto in classifica, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Quarto posto occupato attualmente dai Viola con 30 punti dopo la vittoria di ieri sul Monza, segue la formazione di Thiago Motta a 28 punti (gli emiliani oggi affrontano l’Atalanta) mentre leggermente indietro troviamo la formazione di Mazzarri a 27, quella di Gasperini a 26 e poi la Roma con 25. Sia gli Azzurri che i Giallorossi arrivano alla sfida nel modo peggiore: si tratta di una gara dove l’incertezza probabilmente la farà da padrone. Una crisi assurda quella del Napoli, una squadra che ha ancora lo scudetto sul petto. Vincere all’Olimpico porterebbe un po’ di tranquillità e serenità all’ambiente ma mai come quest’anno questa trasferta sembra essere piena di insidie.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nella Roma non ci saranno Dybala, Smalling, Aouar e Abraham. In porta Rui Patricio e difesa formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo Cristante, Paredes e Pellegrini con Kristensen e Zalewski sulle fasce. In attacco El Shaarawy e Lukaku.

Nel Napoli quattro gli assenti: Elmas, Olivera, Contini e Lindstrom. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Juan Jesus al centro con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara.

Probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All: Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

ARBITRO: Colombo della sezione di Como