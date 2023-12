Roma-Napoli 2-0. Continua la crisi del Napoli che scivola al settimo posto in classifica

All’Olimpico la Roma trova il vantaggio dieci minuti dopo l’espulsione di Politano con Pellegrini. Nel finale espulso pure Osimhen e fuori anche il neo entrato Natan per infortunio, con la Roma che nell’ultimo minuto di recupero trova il raddoppio firmato da Lukaku in contropiede

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen (30′ st Celik), Cristante, Paredes (25′ st Azmoun), Bove, Zalewski (25′ st Pellegrini); Belotti (25′ st El Shaarawy), Lukaku. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (42′ st Natan), Mario Rui (36′ st Zerbin); Anguissa, Lobotka (11′ st Cajuste), Zielinski (42′ st Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (42′ st Raspadori). All. Mazzarri

MARCATORI: 31′ st Pellegrini, 51′ st Lukaku (R)

ARBITRO: Colombo di Como

La Roma batte 2-0 il Napoli all’Olimpico in gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A, grazie ai gol di Pellegrini al 76’ e Lukaku al 96’. Meglio i padroni di casa nella prima frazione di gioco, vicini al gol con Bove, nella ripresa crescono gli Azzurri stazionando molto nella metà campo avversaria ma senza creare particolari problemi alla retroguardia Giallorossa che marca con più uomini sia Kvara che Osimhen. A complicare le cose per la formazione di Mazzarri ci pensa l’arbitro Colombo di Como con alcune decisioni bizzarre. Il fischietto prima manda fuori Politano per un fallo di frustrazione su Zalewski, autore di una trattenuta plateale. Dieci minuti dopo il gol del vantaggio romanista con una girata di Pellegrini sulla quale Meret non può nulla. Nel finale viene espulso pure Osimhen per un presunto sgambetto ai danni di El Shaarawy, in una zona del campo peraltro molto lontana dalla porta difesa da Meret. A poco servono i cambi di Mazzarri per tentare di rimediare a questa situazione, gli Azzurri si sbilanciano nel recupero per tentare almeno di pareggiarla ma in contropiede Lukaku firma il 2-0. Prosegue quindi la crisi del Napoli, che scivola al settimo posto in classifica, dietro le spalle proprio dei Giallorossi e a -4 dal Bologna che occupa la casella del quarto posto (quella che vale la qualificazione alla prossima Champions). Eppure gli Azzurri qualcosa di buono l’hanno fatta vedere nella ripresa ma manca la brillantezza per avere la meglio in queste partite, manca il gioco dell’anno scorso e c’è troppo nervosismo da parte degli uomini di Mazzarri, a cui conveniva gestire la gara in maniera diversa. I Giallorossi l’hanno messa sul piano del fisico (come fanno di solito) e hanno avuto la meglio, il Napoli non è riuscito a metterla sul piano del gioco.

Mazzarri si affida ai titolatissimi tranne Juan Jesus al posto di Natan in difesa. Mourinho punta in attacco su Belotti e Lukaku mentre a centrocampo si schiera a cinque con il terzetto Cristante, Paredes e Bove. Proprio quest’ultimo ha le occasioni migliori del primo tempo, beccando una traversa al 18’ sullo scarico di Lukaku e pochi minuti dopo a tu per tu con Meret che lo mura. Il Napoli si vede troppo poco in attacco, l’occasione più ghiotta per gli uomini di Mazzarri al 40’ sugli sviluppi di una rovesciata di Osimhen, con Anguissa che per poco non indirizza in porta.

Nella ripresa Mazzarri perde Lobotka per infortunio, al suo posto entra Cajuste. La Roma cala e gli Azzurri crescono, stazionando maggiormente nella metà campo avversaria. A rovinare le cose l’espulsione di Politano: l’attaccante ex Inter scappa sulla fascia ma viene trattenuto platealmente da Zalewski (solo ammonito, ndr) e per frustrazione rifila un calcetto all’avversario. L’arbitro Colombo invece del giallo sceglie il rosso diretto e il Napoli resta in 10. Gli Azzurri a quel punto si schierano con una sorta di 4-4-1 mentre Mourinho mette i suoi a trazione offensiva, inserendo Azmoun, El Shaarawy e Pellegrini. Proprio quest’ultimo al 76’ indirizza in porta una palla sporca su tentativo dalla distanza di El Shaarawy. Nel finale il Napoli perde pure Osimhen, che becca un secondo giallo per un presunto sgambetto proprio sul numero 92 della Roma. Mazzarri a quel punto inserisce Gaetano, Raspadori e Natan per Zielinski, Kvara e Juan Jesus ma sotto di due uomini i cambi servono a poco. Nel recupero il Napoli perde anche Natan per infortunio, rimanendo addirittura in 8. Al 96’ gli Azzurri perdono palla in attacco, la Roma scappa in contropiede e Lukaku firma il 2-0.