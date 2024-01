Fino al 13 febbraio le opere di nove pittori figurativi contemporanei

Napoli, 24 gennaio 2024 – Venerdì 26 gennaio sarà presentato, nella Sala Conferenze del Palazzo Reale di Napoli, il catalogo (Guida Editori) della mostra “Omaggio a Domenico Morelli: incontri contemporanei a duecento anni dalla nascita” inaugurata lo scorso 14 dicembre nella Cappella Reale con la curatela di Fausto Minervini in collaborazione con Selene Salvi.

In esposizione fino al 13 febbraio le opere di nove pittori figurativi contemporanei realizzate appositamente per la mostra ed esposte a confronto con la Vergine assunta al cielo tra cori di angeli, la tela eseguita da Domenico Morelli nel 1870 e incastonata nel soffitto della Cappella Reale, creando un dialogo tra Antico e Moderno. Per l’occasione è stata organizzata una giornata di studi, introdotta dal direttore Mario Epifani e curata da Fausto Minervini e Luisa Martorelli.

I lavori si svolgeranno in tre sezioni a partire dalle ore 10.00 in cui si confronteranno studiosi ed esponenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e delle università di Roma Tre, della Tuscia e Uninettuno. I temi affrontati riguarderanno le problematiche e l’attualità del Contemporaneo, la figura di Domenico Morelli, oltre a un focus sul restauro dell’Assunta di Palazzo Reale. L’evento è aperto al pubblico e sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube di Palazzo Reale (@palazzorealenapoli).