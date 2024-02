Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, ScaccoMatto in “The Bubble Show”

Per la rassegna Teatro In Famiglia, domenica 18 febbraio 2024, alle ore 18, ScaccoMatto salirà sul palco del Teatro Eduardo De Filippo di Arzano con lo spettacolo “The Bubble Show”

L’artista polacco Robert Visco, nelle vesti di ScaccoMatto, porterà in scena uno spettacolo adatto ad un pubblico di grandi e piccini e allieterà il pomeriggio con suggestive performance di bolle di sapone in chiave finemente ironica. Come dichiara Visco, originario di Kolno in Polonia e trasferitosi in Italia all’età di cinque anni, “Amo tutte le arti, specie quelle di strada, dove il contatto con il pubblico è diretto e immediato. Già da ragazzino rimanevo incantato a osservare gli artisti di strada, provando ad immedesimarmi in loro cercando di interiorizzare le loro emozioni. Mi chiedevo cosa provassero ad esibirsi per strada e cosa ricevessero in cambio, oltre alla volontaria monetina da parte del pubblico. Guardare quelle persone vestite in modo strambo, ognuno con la propria arte, che affascinavano adulti e piccini, accresceva in me giorno dopo giorno la voglia di sentirsi liberi, di esprimersi per strada, di mettersi in gioco, di trasmettere ad altri il proprio stato d’animo attraverso l’arte”.

Il Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, ospita la seconda edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia. L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo, vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Teatro In Famiglia è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio-culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi. La rassegna comprende spettacoli di prosa che narrano storie avvincenti ed entusiasmanti e spettacoli musicali interattivi. Gli spettacoli prevedono un biglietto a 5 euro per gli adulti e a 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli. Info e prenotazioni 331 339 8551 – botteghino@teatroeduardodefilippo.it . Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo