Sassuolo–Napoli. Gli Azzurri fanno visita agli emiliani al Mapei Stadium

Squadre in campo questa sera alle ore 18. Probabile mini turnover per mister Calzona

Il Napoli affronta questa sera il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio nell’Emilia nella gara di recupero (per gli impegni della Supercoppa italiana a gennaio) della 21esima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta con l’Empoli, hanno cambiato allenatore: via Dionisi ecco Bigica (prima allenatore della Primavera), che farà quest’oggi il suo esordio sulla panchina degli emiliani. I Neroverdi dopo una serie di risultati negativi sono stati risucchiati nella lotta per non retrocedere e ora hanno gli stessi punti (20) di Cagliari e Verona, cioè della penultima e terzultima in classifica. Se il campionato finisse oggi la squadra di Bigica non sarebbe retrocessa solo per differenza reti. Periodo negativo anche per il Napoli, con l’esonero di Mazzarri e l’arrivo di mister Calzona per ora non sono arrivati i risultati sperati. Gli Azzurri hanno faticato non poco nell’ultima gara con il Cagliari, accontentandosi nel finale di un pareggio (dopo il vantaggio di Osimhen) che i sardi hanno meritato. Ora il Napoli si trova al nono posto, fuori da tutte le competizioni europee nella prossima stagione. Un risultato davvero incredibile per i Campioni d’Italia in carica, anche perché un crollo così quasi nessuno se lo aspettava a inizio stagione.

Probabile che Bigica riparta dal 4-2-3-1. In porta Consigli e difesa formata da Pedersen e Doig sulle fasce, al centro Tressoldi e Ferrari. In mediana al posto dello squalificato Boloca spazio a Lipani a far coppia con Matheus Henrique. Sulla trequarti Bajrami (o Volpato), Thorstvedt e Laurentié alle spalle dell’unica punta Pinamonti.

Probabile mini turnover nel Napoli. In porta Meret e difesa formata da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce mentre al centro andranno Rrahmani e Natan. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Hamed Junior Traorè. In attacco Osimhen con ai lati Raspadori e Kvara.

Probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Erlic, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova