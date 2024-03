Serie A, al Maradona c’è Napoli-Atalanta

Squadre in campo quest’oggi alle ore 12.30. Calzona senza Osimhen si affiderà a Jack Raspadori mentre Gasperini farà a meno di De Ketelaere

Dopo la sosta per gli impegni della nazionale torna il campionato di Serie A e il Napoli affronta l’Atalanta al Maradona in gara valida per la 30esima giornata. Gli Azzurri sono reduci dal pari con l’Inter e oggi cercheranno una vittoria molto importante per sperare nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I Bergamaschi, quando mancano 9 giornate al termine (compresa questa), hanno due punti in più in classifica mentre la Roma che occupa probabilmente l’ultimo slot valido per la massima competizione europea ne ha ben 6 di punti di vantaggio. C’è da approfittare degli scontri diretti casalinghi (Atalanta, Roma e Bologna), vincendo tutte e tre le gare le chance di qualificarsi alla prossima Champions aumenterebbero sensibilmente. L’Atalanta, che ha una gara da recuperare (quella con la Fiorentina), rappresenta un avversario molto difficile da battere seppure non abbia brillato nelle ultime quattro uscite dove ha raccolto solo 2 punti. La Dea non ha dato tuttavia sensazioni di crisi e oggi giocherà a viso aperto per lo stesso obiettivo del Napoli.

Per quanto riguarda le probabili formazioni perdita importante per gli Azzurri, con Kvara ai box il sostituto sarà Jack Raspadori mentre Calzona a centrocampo si affiderà nuovamente a Traorè per sostituire Zielinski. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Juan Jesus con Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana Anguissa, Lobotka e Traorè. Guiderà l’attacco Osimhen con ai lati Politano e Raspadori.

Nell’Atalanta mister Gasperini fa a meno di De Ketelaere ma recupera Koopmeiners. In porta Carnesecchi e difesa formata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. In mediana de Roon ed Ederson, sulle fasce Holm e Ruggeri. Sulla trequarti Koopmeiners e Lookman alle spalle di Scamacca unica punta.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All: Calzona

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All: Gasperini

ARBITRO: Luca Pairetto di Torino