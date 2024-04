Premio Massimo Troisi, 24esima edizione dedicata ai 30 anni de “Il Postino”

Dal 24 giugno al 29 giugno. On line i bandi per partecipare alla kermesse e far conoscere il proprio talento

San Giorgio a Cremano, 3 aprile 2024 – Il comune di San Giorgio a Cremano, guidato dal Sindaco Giorgio Zinno, è al lavoro per la 24esima edizione del Premio Massimo Troisi che quest’anno si svolgerà dal 24 al 29 giugno. Edizione dedicata ai 30 anni de “Il Postino”, l’ultima opera dell’artista sangiorgese che volle portare a termine nonostante le sue condizioni di salute. Su questo leit motiv, ci saranno talk show, eventi e spettacoli con cui sarà ricordato non solo il grande artista ma anche la sua ultima opera, con artisti ed eventi legati alla pellicola. Intanto sono on line i bandi per partecipare ai concorsi in gara come Migliore Attore Comico, Migliore Corto Comico, Migliore Scrittura Edita e Inedita Comica e Miglior Testo Teatrale e Fiction Televisiva, quest’ultima in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Tutte le info, le schede di partecipazione e le scadenze sono sul sito istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano. Tra le novità relative alla gara tra giovani talenti, vi sono le collaborazioni eccellenti con accademie e associazioni di prestigio nell’ambito dello spettacolo e della comicità, da Milano a Trapani. “Il Premio Massimo Troisi si conferma una kermesse in continua espansione – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – soprattutto nell’intento di valorizzare i giovani talenti, tenendo sempre vivo il desiderio di Massimo Troisi di dare ai giovani artisti comici la possibilità di esprimersi e di farsi conoscere”.