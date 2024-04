Biglietto unico: come visitare il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro insieme

Dal 24 aprile 2024 sarà possibile acquistare un unico biglietto di ingresso integrato

Da mercoledì 24 aprile sarà possibile visitare il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro acquistando un unico biglietto di ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli. A firmare questa mattina (23 aprile) l’accordo di collaborazione nella Sala delle Assemblee del Pio Monte della Misericordia, Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente del Pio Monte della Misericordia e Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro. Sono intervenuti Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e Governatore del Pio Monte della Misericordia e Ilaria D’Uva, CEO di D’Uva s.r.l. l’azienda che gestisce il Museo del Tesoro di San Gennaro.

Il nuovo biglietto combinato offrirà al pubblico la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso l’ingresso ai due musei, risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. L’ingresso unico a persona avrà il costo speciale di € 17,00 (anziché € 22,00 – ingressi singoli € 12,00 Tesoro di San Gennaro e € 10,00 Pio Monte). Tariffe vantaggiose anche per il biglietto ridotto (€ 13,00) per opzione gruppo famiglia di tre persone (€ 35,00) e tariffa speciale anche per le scuole (€ 7,00 ad alunno). Biglietti gratuiti per i bambini fino a 12 anni e tariffa ridotta anche per i gruppi superiori a 8 persone.

I biglietti integrati potranno essere acquistati in loco direttamente nelle rispettive biglietterie dei musei o prenotando sui siti internet dei due musei: tesorosangennaro.it e piomontedellamisericordia.it. Con questa nuova iniziativa il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro intendono creare nuove opportunità di diffusione della cultura, portando avanti in modo consapevole l’idea che la collaborazione fra due siti storici del centro della città, possa essere sempre di più una risorsa per tutti.