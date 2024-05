Serie A, il Napoli affronta l’Udinese in trasferta

Allo Stadio Friuli squadre in campo a partire dalle ore 20.45 per il match che chiude la 35esima giornata del campionato di Serie A. Calzona è alle prese con diverse assenze, non ci saranno infatti Zielinski, Kvara e Raspadori così come le riserve Gollini e Dendoncker ma il tecnico ha ritrovato Juan Jesus e Politano. Nell’Udinese assenti per squalifica Perez e Payero

Il Napoli affronta questa sera l’Udinese allo Stadio Friuli nel posticipo della 35esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri sono reduci dal deludente pari al Maradona con la Roma, che ha gettato ancora di più nello sconforto l’ambiente nonostante una gara dominata dall’inizio alla fine. Partita nella quale la formazione di Calzona non è riuscita a concretizzare le molte occasioni create e ha palesato i soliti limiti nella fase difensiva. L’Udinese invece è reduce dal pari con il Bologna, un ottimo risultato nei confronti di una squadra che si appresta a conquistare una storica qualificazione in Champions League. Risultato tuttavia che poco serve ai friulani visto il terzultimo posto in classifica a tre lunghezze dall’Empoli. Alla formazione di Cannavaro serve inanellare una serie di vittorie per sperare di non retrocedere in B, a cominciare dalla partita di questa sera. Al Napoli invece i tre punti permetterebbero di rilanciare le proprie ambizioni europee, visto il recente passo falso della Lazio e della Fiorentina. Gara delicata per entrambe quindi, soprattutto per la formazione di Cannavaro che per questo, davanti al proprio pubblico, cercherà di fare il massimo. Azzurri superiori dal punto di vista tecnico ma le motivazioni in questa gara conteranno tantissimo, solo una vittoria infatti permetterebbe all’Udinese di continuare a sperare nella salvezza.

Per quanto riguarda le probabili formazioni i padroni di casa non avranno a disposizione gli squalificati Perez e Payero. In porta Okoye e difesa formata dal terzetto Ferreira, Bijol e Kristensen. A centrocampo Walace, Zarraga e Samardzic con ai lati Ehizibue e Kamara. Sulla trequarti Pereyra alle spalle di Lucca.

Nel Napoli mister Calzona farà a meno degli infortunati Zielinski, Kvara e Raspadori ma recupera Juan Jesus e Politano. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Ostigard (o Juan Jesus), con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Cajuste. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Ngonge (con Lindstrom che entrerà solo a gara in corso).

Probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Calzona

ARBITRO: Aureliano di Bologna