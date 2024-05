Notte Europea dei Musei: visita al Teatro antico, Padiglione della barca e Antiquarium

Sabato 18 maggio, con la Notte Europea dei Musei, un’intera giornata al Teatro, e quest’anno anche all’Antiquarium e al Padiglione della Barca

Ercolano (NA), 17 maggio 2024 – E’ recente la riapertura del Teatro Antico del Parco Archeologico di Ercolano e già sabato 18 maggio l’appuntamento raddoppia. Alla visita diurna, grazie alla Notte Europea dei Musei – apertura straordinaria serale di musei e siti archeologici al costo simbolico di 1 euro – si aggiunge l’apertura in orario notturno dalle ore 20.00 alle ore 22.00 al costo simbolico di 1 euro gratuità previste per legge. Ma il Parco quest’anno non solo raddoppia ma rilancia la sua offerta con l’apertura anche del Padiglione della barca e dell’Antiquarium.

Giunta quest’anno alla ventesima edizione, la Nuit Européenne des Musées fa capo al Ministero della Cultura francese e beneficia del patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’ICOM, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Il Teatro Antico potrà essere visitato

Di giorno nei regolari turni di apertura 09:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, – turni in lingua inglese alle ore 11.30 e 16.30), alle tariffe di 5 € intero, 2 € ridotto per ragazzi con età compresa tra i 18 e i 25 anni.

15 € cumulativo Parco+Teatro

di notte nei tre turni di visita (20:00, 21:00, 22;00) con biglietto simbolico di 1 €, il percorso del teatro sarà accompagnato con informazioni in lingua italiana.

I gruppi per l’esplorazione dell’Antico Teatro saranno composti da 10 visitatori, che muniti di caschetto e torcia scenderanno per oltre venti metri sotto il materiale eruttivo attraverso le scale realizzate in età borbonica, alla scoperta della storia, da quella più antica che lo vide sede di opere messe in scena, al Settecento e Ottocento quando fu luogo scelto dai colti viaggiatori che giungevano a Napoli da ogni parte d’Europa, divenendo tappa del Grand Tour, fino ai tempi più recenti come luogo di rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale, conservando testimonianze in graffiti e dipinti per ognuna di queste epoche.

L’apertura straordinaria dell’Antiquarium e del Padiglione della Barca prevede ingresso e uscita esclusivamente dal cancello di Corso Resina, orari dalle ore 20:00 fino alle ore 23:00, con ultimo ingresso alle ore 22:30. L’accesso sarà permesso a massimo 600 visitatori, anche per questi siti biglietto di ingresso all’ulteriore costo simbolico di € 1,00 (eccetto le gratuità previste per legge).

La bigliettazione avverrà on line fino alle ore 18.00 del giorno dell’evento, e presso la biglietteria del Parco a partire dalle ore 19:30 del giorno dell’evento, fino a esaurimento posti.

Data la particolare convenienza, si raccomanda l’acquisto dei biglietti on line senza alcun costo aggiuntivo.