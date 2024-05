Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano nella penultima di campionato

Squadre in campo all’Artemio Franchi questa sera a partire dalle ore 20.45. Azzurri senza Osimhen per infortunio e capitan Di Lorenzo per una gastroenterite

Napoli e Fiorentina aprono questa sera il 37esimo e penultimo turno del campionato di Serie A con l’anticipo in programma allo Stadio Artemio Franchi questa sera a partire dalle ore 20.45. I Viola di Vincenzo Italiano sono stati protagonisti di un’ottima stagione e hanno attualmente 53 punti in classifica, due più del Napoli che invece ha vissuto una stagione horror, che i tifosi vorrebbero dimenticare al più presto. Per la prima volta dopo anni gli Azzurri rischiano di non qualificarsi a nessuna competizione europea, a meno di colpi di scena. Ci vorrebbe una vittoria sulla Fiorentina, nettamente favorita e forte anche di una partita ancora da recuperare, quando ormai manca pochissimo al gong. Lecito non aspettarsi sorprese in tal senso da parte degli Azzurri, che nella partita persa al Maradona con il Bologna, sono sembrati in confusione così come in confusione è apparso mister Calzona, terzo allenatore scelto da De Laurentiis dopo i deludenti risultati di Rudi Garcia e Walter Mazzarri ma rilevatosi incapace (numeri alla mano) di far meglio di questi ultimi. Il Napoli ha ancora una possibilità per la Conference League ma serve battere la Fiorentina e sperare in un passo falso dei ragazzi di Italiano nella partita con il Cagliari e nel recupero del 2 giugno con l’Atalanta. Nel caso la classifica finale veda Viola e Azzurri a pari punti a qualificarsi sarebbe la formazione di Italiano che però è in ballo anche per l’Europa League e sarà automaticamente qualificata a questa competizione se batterà l’Olympiacos in finale di Conference il 29 maggio all’AEK Arena di Atene. Se si verificasse tale scenario sarebbe una magra consolazione per i tifosi Azzurri, che in larga parte sono proiettati già oltre e vorrebbero conoscere quanto prima a chi sarà affidato il Napoli nella prossima stagione e come verrà gestito il calciomercato.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nella Fiorentina in porta Terracciano e difesa formata da Milenkovic e Quarta al centro con Dodo e Biraghi ai lati. In mediana Arthur e Duncan mentre sulla trequarti terzetto formato da Nico Gonzalez, Beltran, Kouame alle spalle di Nzola unica punta.

Nel Napoli mister Calzona non avrà a disposizione l’infortunato Osimhen, al suo posto Simeone. Assente anche capitan Di Lorenzo per una gastroenterite. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Ostigard con ai lati Mazzocchi e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Cajuste. In attacco Simeone con ai lati Politano e Kvara.

Probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouam; Nzola. All: Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Calzona

ARBITRO: Marchetti di Ostia