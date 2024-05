A Procida per il Festival letterario

Appuntamento a Procida il 5 giugno per l’ottava edizione del festival letterario “Procida racconta”, nato da un’idea di Chiara Gamberale, direttrice artistica, e Nutrimenti

Gli ospiti di quest’anno: Antonio Franchini, Vittorio Lingiardi, Ilaria Macchia, Francesca Michielin, Cecilia Sala, Paola Turci. Gli autori ospiti del festival, come ogni anno, eleggeranno a personaggio uno degli abitanti dell’isola, per conoscerne la storia, registrarne gli aneddoti, scoprirne il legame con Procida, con l’intento di trasformare questi incontri in narrazione. I racconti che ne nasceranno saranno letti in pubblico durante la serata finale in un’atmosfera come sempre coinvolgente e partecipata. Gli stessi racconti verranno poi pubblicati in un’antologia dalla casa editrice Nutrimenti, raccolta che ancora una volta restituisce uno spaccato vivido, a tratti emozionante e commovente, della comunità dell’isola. Fra marittimi, pescatori, donne forti e autonome, ragazze e ragazzi chiamati presto a una scelta per il proprio futuro. E anche la migliore rappresentazione di come il festival sia diventato negli anni un piccolo, grande laboratorio di promozione della lettura e della scrittura, in cui i migliori autori italiani tornano a misurarsi con la Procida dell’L’isola di Arturo di Elsa Morante.

Nei giorni di permanenza sull’isola, gli autori si confronteranno inoltre fra di loro e presenteranno i propri libri, in collaborazione con la libreria Nutrimenti e in dialogo con i lettori.

Mercoledì 5 giugno ore 18,30 – piazza Marina Grande

Apertura dell’ottava edizione di Procida Racconta, un omaggio a Elsa Morante, Gea Finelli presenta Nel mare di Elsa. Dialoga con l’autrice Fuani Marino.

Giovedì 6 giugno ore 18,30 – piazza Marina Grande

I nostri fuochi, dentro – Antonio Franchini, Vittorio Lingiardi, Francesca Michielin

Venerdì 7 giugno ore 18,30 – piazza Marina Grande

L’orizzonte – Ilaria Macchia, Cecilia Sala, Paola Turci

Sabato 8 giugno, ore 19,00 – Marina di Procida

Letture dei racconti degli autori, accompagnati sul palco dai personaggi che li hanno ispirati. Con interventi musicali scelti e diretti da Pier Cortese, Antonio Franchini, Vittorio Lingiardi, Ilaria Macchia, Francesca Michielin, Cecilia Sala, Paola Turci. Con interventi musicali scelti e diretti da Pier Cortese.

Presenta Chiara Gamberale.