Mediterraneo: arriva il concorso per short film, documentari e talent innovativi

La presentazione ufficiale dell’iniziativa avverrà nel corso della 54esima edizione del Giffoni Film Festival, con la media partnership di Rai Cinema Channel e la collaborazione della Università Vanvitelli

Sorrento (Na), 28 giugno 2024 – Arriva il concorso cinematografico per short film, documentari e talents innovativi de “Il Simposio delle Muse”, Ente del Terzo Settore, nell’ambito delle produzioni e dei progetti speciali verso il trentennale del Premio “Penisola Sorrentina”. Il concorso è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, coprodotta dal Comune di Sorrento, diretta da Mario Esposito, ed è promossa in media partnership con RAI CINEMA CHANNEL. Il concorso sarà presentato, in anteprima assoluta, nel corso della 54esima edizione del Giffoni Film Festival in programma il prossimo luglio.

Il contest intende porre l’accento sull’area mediterranea, in cui la cooperazione e lo sviluppo si rafforzino reciprocamente, riducendo povertà e disuguaglianze. Il Mediterraneo è da sempre un sistema geopolitico multidimensionale complesso oltre che una cerniera tra mondi diversi. Un’area che si conferma al centro di molteplici dinamiche, molto eterogenee, sulle quali spesso si innestano crisi perduranti, i cui effetti riverberano sull’Europa e, certamente, sull’Italia.

I cortometraggi e/o documentari in gara andranno ad evidenziare ed analizzare quello che costituisce un grandissimo “capitale”: la diplomazia ed il dialogo culturale. La challenge punta sul fortunato connubio tra il cinema e il mediterraneo, stimolando la creatività dei partecipanti, invitati alla realizzazione di opere che abbiano come tema il racconto del Sud in una visione mediterranea. Da una rosa di finalisti, selezionati da una giuria tecnica, gli studenti e i dottorandi del Dipartimento di Scienze Politiche della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” selezioneranno l’audiovisivo vincitore che riceverà il riconoscimento dal Sindaco di Sorrento Massimo Coppola e che sarà distribuito su Rai Cinema Channel.

La partecipazione è gratuita attraverso la piattaforma www.filmfreeway.com/raccontidimare attiva fino al 31 luglio prossimo.