‘Arena: il cinema d’autore arriva in spiaggia. Da Mergellina a Bagnoli e San Giovanni a Teduccio

Dal 6 al 20 settembre a cura di Nest Napoli Est Teatro, direzione artistica Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli

Napoli, 3 settembre 2024 – Il cinema d’autore arriva sulle spiagge di Napoli con ‘Arena, la rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli, a cura del Nest Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Dal 6 al 20 settembre, con inizio proiezioni alle ore 20.30, 9 appuntamenti animeranno di volta in volta il Lido Mappatella, il Lido Comunale di Bagnoli e la spiaggia di San Giovanni a Teduccio, e saranno arricchiti da incontri con registi e attori. L’ingresso sarà libero e gratuito, ai partecipanti sarà solo richiesto di portare con sé un telo da mare e godersi gli eventi; per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@ravellosrl.com.

“Questa rassegna cinematografica – afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – tocca le spiagge della città, da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio, e costituisce un ulteriore passo della strategia politica delineata dal Sindaco Manfredi, volta all’inclusione di tutti i quartieri. Superando la tradizionale dicotomia tra centro e periferia, si concretizza perciò un’interpretazione dinamica e innovativa del concetto di ‘città policentrica’. Il cinema diventa così un catalizzatore per il rafforzamento della rete di iniziative culturali promosse dall’amministrazione. E tutto questo è il frutto di un impegno quotidiano diretto a promuovere proposte inclusive, che soddisfino le esigenze di pubblici eterogenei e rispettino le specificità dei singoli contesti territoriali”.

“Con ‘Arena – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale – si torna a respirare la poesia del cinema all’aperto a Napoli e si ribadisce il ruolo educativo che spetta alla settima arte. La rassegna, attraverso la sua programmazione e le tematiche che affronta, abbraccia coerentemente la visione culturale dell’Amministrazione Manfredi. Ciascuno potrà godersi sotto le stelle la visione di alcune pellicole cult, ma anche recuperare diversi titoli cinematografici recenti”.

“È da quando abbiamo iniziato – spiega Francesco Di Leva – che cerchiamo di allargare le connessioni territoriali, non concentrandoci solo ed esclusivamente sul territorio di San Giovanni a Teduccio. Mettere in rete tre spiagge simbolo del nostro territorio, dove sta iniziando un processo di depurazione che sarà lungo e complesso, ma rappresenta un nuovo inizio, è un’occasione unica. Dobbiamo tornare ad impossessarci delle spiagge, restituirle alla popolazione attraverso il cinema, la cultura. Devono tornare ad essere punti di aggregazione sana”.

Si partirà al lido Mappatella di Mergellina il 6 settembre con un omaggio all’immenso Massimo Troisi, a trent’anni dalla sua scomparsa, con la proiezione del suo primo film da regista “Ricomincio da tre”. Il 7 settembre saranno celebrate le Quattro Giornate di Napoli con il docufilm “4 giorni per la libertà: Napoli 1943”, diretto da Massimo Ferreri che vede la partecipazione di Maurizio De Giovanni, Luisa Ranieri, Peppe Barra e tanti altri protagonisti della cultura napoletana. Le proiezioni al Lido Mappatella termineranno l’8 settembre con il film di Nicola Prosatore “Piano Piano”, dove il pubblico avrà la possibilità di incontrare il regista e parte del cast per dibattere sul film che vede tra i suoi interpreti Massimiliano Caiazzo, Giuseppe Pirozzi, Antonia Truppo e tanti altri.

La rassegna dall’11 settembre si sposterà sul lido comunale di Bagnoli, partendo con un omaggio a Marcello Mastroianni, per i 100 anni di nascita, con il film “Stanno tutti bene”. Si prosegue il 12 settembre con il docufilm d’animazione “Il segreto di Liberato”, che unisce immagini dal vero e animazione per raccontare l’evoluzione di un’artista straordinario: Liberato. Gli appuntamenti al lido comunale di Bagnoli termineranno il 13 settembre con la proiezione del pluripremiato film di Michele Riondino “Palazzina Laf”, che racconta attraverso gli occhi di un operaio uno dei più gravi casi di abuso in ambito lavorativo della storia italiana.

La spiaggia di San Giovanni a Teduccio ospiterà gli ultimi tre appuntamenti della rassegna. Si parte il 18 settembre con un omaggio al compianto Salvatore Piscicelli, con la proiezione de “Vita segreta di Maria Capasso”, in cui Luisa Ranieri interpreta una giovane vedova con tre figli, disposta a tutto per la sua famiglia. Il 19 settembre un appuntamento per tutta la famiglia con il capolavoro Disney “WALL•E”. La rassegna terminerà ufficialmente il 20 settembre con l’ultimo film di Marco D’Amore “Caracas”. Per l’occasione il regista incontrerà il pubblico, insieme a parte del cast.

L’ingresso è libero e gratuito, basta portare un telo mare per sedersi.

Per informazioni: info@ravellolab.it.

Tutte le proiezioni iniziano alle 20.30