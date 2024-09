Tam Tam Digifest, al via la 19ª edizione della rassegna cinematografica

Dal 2 ottobre al 14 dicembre 2024 in differenti spazi del territorio regionale

Al via la 19ª edizione di Tam Tam Digifest, la rassegna cinematografica itinerante, con la direzione artistica di Giulio Gargia, che avrà luogo dal 2 ottobre al 14 dicembre in differenti spazi del territorio regionale. Tema dell’edizione 2024 è Ombre Sonore: dieci appuntamenti durante i quali si assisterà alla proiezione di un film dedicato ogni volta a un musicista che ha lasciato un segno importante nella storia contemporanea e nel nostro immaginario collettivo. A dare lo start al format, mercoledì 2 ottobre ore 18.30 al Centro Polifunzionale per Anziani ‘V. De Cicco’ – in viale Hemingway 102 (ex Rione Incis) Ponticelli, sarà la proiezione del cortometraggio diretto da Giulio Gargia ‘Quel treno per Cuma’, vincitore del premio miglior film Corto Flegreo 2023: la storia professionale e personale di un critico cinematografico tra gli anni ’80 e i nostri giorni. Seguirà la presentazione del libro ‘C’era una volta Hollywood. 20 anni di cinema americano di genere 1990-2020, di Alberto Castellano (edizioni Ad est dell’equatore). Interverranno: il direttore artistico Giulio Gargia, l’autore e giornalista Alberto Castellano; modera Nino Marchesano.

“Tam tam Digifest nasce 19 anni fa – racconta Giulio Gargia – da un’indagine culturale, dal desiderio di analizzare il cambiamento in atto in differenti linguaggi dell’arte e della comunicazione. Quest’anno la rassegna di film si sviluppa intorno alle grandi figure che hanno fatto la storia della musica dell’ultimo secolo”.

Ry Cooder, Janis Joplin, Pino Daniele, Ennio Morricone, Franco Battiato, Fela Kuti, Bob Marley, sono i personaggi chiave di un racconto, attraverso il mezzo cinematografico, sulle svolte epocali che la musica ha subito in questi decenni. Complice il passaggio dalla produzione e fruizione della musica in analogico al digitale, dal 45 giri a Spotify. Un format originale e coinvolgente che farà tappa a Ponticelli, Pomigliano d’Arco, Salerno e Caserta.

Tam Tam Digifest è organizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Nascest e Camerafilm, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Il Programma

Mercoledì 2 ottobre, ore 18.30, Tam Tam Digifest Ponticelli

Quel treno per Cuma – di Giulio Gargia

Mercoledì 9 ottobre, ore 18.30, Tam Tam Digifest Ponticelli

Bohemian Rapsody – di Bryan Singer

Sabato 12 ottobre, ore 20.30, Tam Tam Digifest Pomigliano D’Arco

A proposito di Davis – di Joel ed Ethan Coen

Mercoledì 16 ottobre, ore 18.30, Tam Tam Digifest Ponticelli

Pino Daniele – Il tempo resterà – di Giorgio Verdelli

Mercoledì 23 ottobre, ore 18.30, Tam Tam Digifest Ponticelli

Buena Vista Social Club – di Wim Wenders

Mercoledì 30 ottobre, ore 18.30, Tam Tam Digifest Ponticelli

Ennio – di Giuseppe Tornatore

Sabato 16 novembre, ore 20.30, Tam Tam Digifest Pomigliano D’Arco

Janis – di Amy Berg

Sabato 14 dicembre, ore 20.30, Tam Tam Digifest Pomigliano D’Arco

Fela – Il mio Dio Vivente, di Daniele Vicari