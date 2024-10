Musical Line Story, rassegna cinematografica al Cinema Posillipo

La storia della musica in 8 film per il progetto Cohousing Cinema Napoli del Comune di Napoli al via una nuova rassegna cinematografica con la direzione artistica di Giulio Gargia dall’8 ottobre al 26 novembre Cinema Posillipo

La storia della musica raccontata in 8 film e una sola rassegna cinematografica. Martedì 8 ottobre, ore 21.00, al Cinema Posillipo (via Posillipo 66, Napoli), parte la prima edizione di Musical Line Story, un evento realizzato con il contributo del Comune di Napoli, nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, e organizzato da Rio Film Srl, casa di produzione cinematografica di Roberto Gambacorta, con la direzione artistica di Giulio Gargia. Un appuntamento settimanale per creare un focus sugli eventi più significativi e determinanti per l’evoluzione della musica dal ‘700 ai giorni nostri, tracciando un racconto che passa attraverso la storia dei personaggi che hanno saputo lasciare un segno e creare un punto di svolta nell’andamento dell’arte sonora.

“La rassegna ‘Musical Line Story’ – afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – è uno dei progetti vincitori del primo bando pubblico per il cinema e l’audiovisivo, realizzati grazie al sostegno dell’Amministrazione e resi unici dalla creatività e dalle competenze del territorio. Parliamo di un’iniziativa che, attraverso la proiezione di otto film indimenticabili, propone un’originale riflessione sul legame che intercorre tra la storia del cinema e la storia della musica, rivolgendosi non solo agli appassionati ma anche al pubblico giovanile, nell’ottica di offrire alla comunità ulteriori occasioni di crescita e di arricchimento culturale”.

Ogni proiezione sarà preceduta da un incontro con un musicista. Ad aprire il format sarà la proiezione del film Il violinista del diavolo di Bernard Rose: la storia del violinista Niccolò Paganini che mal gestisce il suo straordinario talento, dissipando le sue energie tra donne, gioco d’azzardo e uso di stupefacenti. Il suo incontro con il “diabolico” agente Urbani, darà una svolta alla sua carriera. La proiezione del film sarà preceduta dall’incontro con Marco Francini, cantante, autore e compositore.

Il Programma

Martedì 8 ottobre, ore 21.00

Il violinista del diavolo – regia di Bernard Rose

Ospite Marco Francini

Martedì 15 ottobre, ore 21.00

Bob Marley – One Love – regia di Rinaldo Marcus Green

Ospite Marco Pierno

Martedì 22 ottobre, ore 21.00

Stolen Moments – regia di Stefano Landini

Ospite Massimo Fedeli

Martedì 29 ottobre, ore 21.00

La voce del padrone – Battiato – regia di Marco Spagnoli

Ospite Daniele Savelli

Martedì 5 novembre, ore 21.00

Janis – regia di Any Berg

Ospite Raffaella Ambrosino

Martedì 12 novembre, ore 21.00

Io e Beethoven – regia di Agneszka Holland

Ospite Nicola Mingo

Martedì 19 novembre, ore 21.00

Ennio – regia di Giuseppe Tornatore

Martedì 26 novembre, ore 21.00

Amadeus – regia di Milos Forman

Costo: 5 euro;

3 euro per over 65 e musicisti che verranno con il loro strumento.

Contatti e prevendita: email roberto@riofilm.it, tel. 366.3188501