“Salerno Legge”, nuovo appuntamento per la raccolta libri

“Salerno Legge” martedì 8 ottobre dalle 17.30 nuova raccolta libri presso il bar Chicco Caffè in via Luigi Guercio

Martedì 8 ottobre, dalle ore 17.30 alle 20.30, si terrà presso il bar Chicco Caffè, in via Luigi Guercio, 168, la raccolta libri del progetto “Salerno Legge”, il book crossing ideato e promosso dalla Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di Salerno e il sostegno della Commissione Cultura e del presidente Arturo Iannelli. La raccolta dei libri, ad eccezione di quelli di testo scolastico, servirà per creare una vera e propria rete di punti di lettura pubblici e gratuiti.

Un progetto, quello di “Salerno Legge” che mira a creare spazi di sviluppo e di crescita culturale e sociale, sul territorio cittadino. Questi – insieme a spazi privati, quali ambulatori, sale d’attesa, bar, negozi e altre strutture sociali – formano il tessuto della cosiddetta “biblioteca civica diffusa”, cuore del progetto.

A tutti coloro i quali, domani pomeriggio, verranno a donare i propri libri, sarà consegnato un piccolo omaggio .