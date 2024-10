Museo di Pontecagnano, Giornata delle Famiglie al Museo

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, un Museo green. Visita guidata e laboratorio didattico. Domenica 13 ottobre 2024, ore 10.30

Domenica 13 ottobre 2024 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ‘Gli Etruschi di frontiera’, in collaborazione con Argonauta–Didattica e servizi per la cultura, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (#FAMU2024) con un programma di attività didattiche per tutta la famiglia e dedicate ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, scelti quest’anno per l’iniziativa.

L’attività organizzata per la mattinata di domenica inizierà alle 10.30 con la visita tematica per tutta la famiglia “Le risorse degli Etruschi di frontiera”. Un percorso all’interno del museo incentrato sull’importanza del contesto paesaggistico per la nascita e lo sviluppo di questa straordinaria comunità, fortemente connessa all’ambiente circostante, come evidenziato da molti aspetti messi in luce dalla ricerca archeologica: dall’organizzazione del territorio alle attività produttive e ai culti. I visitatori potranno inoltre accedere alla sala immersiva “Per terra e per mare” che racconta in maniera suggestiva la storia dell’antico insediamento attraverso ricostruzioni ambientali, immagini di scavo, narrazione e musiche. Successivamente bambini e ragazzi, con la partecipazione di genitori e nonni, potranno prendere parte al laboratorio didattico “Naturalmente Lupo”, nel corso del quale potranno realizzare, attraverso l’utilizzo di colori naturali, una personale versione delle pitture raffigurate sul vaso simbolo del Museo di Pontecagnano, la “Coppa del Pittore del Lupo cattivo”.

L’attività è adatta a bambini dai 5 anni in su. La prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonando al n. 089/848181 (posti limitati). La visita tematica al Museo e le attività didattiche sono a cura degli archeologi e operatori di Argonauta – didattica e servizi per la cultura. L’ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 5 euro, fatte salve le agevolazioni e le gratuità previste dalla normativa del Ministero della Cultura.