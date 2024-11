Protocollo d’Intesa tra il Teatro di San Carlo, il Comune di Pompei, il Parco Archeologico di Pompei e la Soprintendenza ai Beni Culturali della Città Metropolitana di Napoli

Iniziative di raccordo e collaborazione volte alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale comune

Napoli, 31 ottobre 2024 – Un Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Teatro di San Carlo, il Comune di Pompei, il Parco Archeologico di Pompei e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli è stato firmato oggi. L’accordo mira a creare nuove sinergie attraverso iniziative di raccordo e forme integrate di collaborazione volte alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale comune, oltre a promuovere progetti sociali, educativi e di supporto per le fasce deboli.

L’accordo si articola su un piano di comunicazione informativo e divulgativo e su azioni coordinate per esaltare le reciproche attività. Tra gli obiettivi principali vi è l’impegno a promuovere progetti di social engagement ed educational per ampliare l’accesso alle risorse culturali e artistiche, con una particolare attenzione al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

“Il Teatro San Carlo è un’istituzione culturale e la sua missione è diffondere cultura in un rapporto virtuoso col territorio- afferma il Sindaco di Napoli e Presidente della Fondazione Teatro di San Carlo Gaetano Manfredi-e la collaborazione con un altro polo culturale noto in tutto il mondo come il sito di Pompei segue questa filosofia. Teniamo cosi salde le radici nella nostra area metropolitana guardando al futuro”.

Sulla stessa linea Emmanuela Spedaliere, Direttrice Generale del Lirico: “È con grande soddisfazione che celebriamo oggi la firma di questo Protocollo d’Intesa- afferma la Dg Spedaliere-un accordo che segna un momento significativo per la promozione culturale e sociale del nostro territorio, attività messe in campo già da qualche anno grazie al sostegno di Città Metropolitana alla Fondazione attraverso il progetto Città Metropolitana della Musica. Il Teatro di San Carlo, quale istituzione artistica di rilievo internazionale, si impegna a valorizzare il patrimonio culturale di Napoli e Pompei attraverso collaborazioni strategiche e progetti che mettano al centro le persone e la comunità. Ringrazio tutti gli enti coinvolti per questa collaborazione che ci permette di esplorare nuovi modi di avvicinare il pubblico alla cultura, onorando il patrimonio straordinario di Napoli e di Pompei e rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini. Questo è solo l’inizio di un cammino condiviso che, siamo certi, porterà a grandi risultati per la nostra comunità.”

Il coinvolgimento come protagonista di questa importante intesa è certamente il Parco archeologico di Pompei. “Da sempre esiste l’idea di legare due eccellenze quali il Teatro San Carlo e il Parco archeologico di Pompei per delle attività congiunte -dichiara il Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel- Questo protocollo che coinvolge anche il Comune di Pompei con il quale già condividiamo azioni comuni per il territorio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, è un importante inizio che avrà i suoi sviluppi nei prossimi anni. È fondamentale avviare un tavolo di concertazioni che crei le basi per iniziative comuni in grado di fare rete tra realtà culturali e artistiche diverse, nell’ottica di sviluppare un’offerta turistica di sempre maggiore qualità che orienti verso una fruizione slow e consapevole dei nostri luoghi della cultura”.

Mariano Nuzzo, Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli sottolinea che “la firma di questo Protocollo d’Intesa segna un traguardo di straordinaria importanza per il nostro patrimonio culturale. Questa collaborazione non è soltanto un atto formale, ma un impegno profondo a valorizzare la nostra storia e le nostre tradizioni, affinché possano continuare a illuminare le future generazioni. Attraverso questo accordo, ci proponiamo di rendere il nostro patrimonio accessibile a tutti, promuovendo iniziative che stimolino l’amore per la cultura e l’arte, in particolare verso le fasce più vulnerabili della nostra società. Solo con un’azione congiunta e appassionata potremo garantire che la bellezza del nostro passato si intrecci con il futuro, nutrendo la nostra identità collettiva”.

Soddisfazione per il Protocollo d’Intesa viene espressa dal Sindaco Carmine Lo Sapio: “Il Comune di Pompei si pone l’obiettivo di collaborare attivamente con gli Enti con i quali è stato siglato il protocollo di intesa -afferma il Sindaco Lo Sapio-, nell’ambito di progetti di valorizzazione del patrimonio socio-culturale del territorio. Dall’elevatissima attrattività delle città di Napoli e Pompei deriva la necessità di definire ed ampliare, attraverso un approccio sistemico, un’offerta articolata e trasversale al turista visitatore, con proficue e prestigiose ricadute in termini socio-culturali e di crescita economica della Regione sul piano nazionale e internazionale. La realizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative artistiche e culturali configura un’importante risorsa per l’economia del territorio, considerando la necessitaÌ di una maggiore integrazione e sinergia tra i soggetti del presente Protocollo, al fine di creare nuovi scenari e attrazioni nelle cittaÌ coinvolte e di qualificare l’offerta e la promozione dell’intero territorio”.