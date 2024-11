A Npoli, “Dante ad alta voce”! Dieci date per esplorare il capolavoro dantesco tra divertimento e sperimentazione

Ciclo di incontri interattivi di interpretazione teatrale della Divina Commedia

Giovedì 7 novembre alle 16.00 presso la Biblioteca Universitaria di Napoli – BUN inizia “Dante ad alta voce”, un ciclo di incontri interattivi di interpretazione teatrale della Divina Commedia che vedrà come protagonista chiunque abbia piacere di mettersi in gioco.

A dare corpo e voce alla cattedrale poetica più amata, odiata e commentata della letteratura italiana saranno infatti tutti coloro che – esperti o semplici curiosi – si lasceranno coinvolgere in questo progetto divertente e culturale al contempo, che si pone come obiettivo di promuovere un approccio alla Commedia in cui le migliori esperienze scolastiche possano combinarsi con le problematiche di natura storica, psicologica, etica e spirituale dei giovani e degli adulti di oggi.

Il laboratorio è patrocinato dalle Università degli Studi di Napoli “Federico II” e “Suor Orsola Benincasa” e grazie al sostegno del Centro per il Libro e la Lettura è stato possibile rendere questa esperienza totalmente gratuita: chiunque può partecipare, come semplice uditore o attivamente, portando le proprie terzine preferite a cui dar voce con il supporto dello staff del Museodivino, o meglio, come ci avvertono gli organizzatori, di “una certa Beatrice Portinari, che pare sia stata in buoni rapporti col poeta nei suoi anni giovanili”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è consigliata.

Dove: Biblioteca Universitaria di Napoli – BUN, Via Giovanni Paladino n. 39

Quando: 7 novembre 2024, ore 16

Altre date previste: 14 e 28 novembre, 19 dicembre

Informazioni e prenotazioni: 3394640080 (whatsapp); info@museodivinonapoli.it