Ocean Film Festival chiude il Tour italiano alla Federico II

Il 4 dicembre alle 20.30 al Cinema Academy Astra 5 corti e documentari che celebrano la cultura marina e l’importanza della tutela dei mari. Prezzo ridotto per gli studenti

Il fascino e l’energia dell’oceano tornano a emozionare con l’8ª edizione Ocean Film Festival World Tour Italia, un’esperienza cinematografica molto suggestiva che conquisterà il cuore degli spettatori, portandoli in un viaggio tra onde, scienza e avventura. Dopo l’apertura del 22 ottobre 2024 nella splendida cornice del Teatro Carcano a Milano e un tour per 15 città della penisola italiana, la rassegna approda a Napoli, città con un legame profondo e storico con il mare. A distanza di 5 anni, il pubblico partenopeo ha fortemente voluto il ritorno del festival che celebra la cultura marina e l’importanza della tutela dei mari.

Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la tappa napoletana si terrà mercoledì 4 dicembre, alle 20.30, nella sala del Cinema Academy Astra dell’Ateneo federiciano, in via Mezzocannone, nel cuore del centro storico di Napoli. Cinque produzioni, tra cortometraggi e documentari, trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le onde:

– RAW: solo i suoni della natura, l’oceano e persino una balena che canta sott’acqua.

– ICE MAIDEN: ci si immerge nell’avventura dell’esperta velista australiana Lisa Blair, determinata a diventare la prima donna a circumnavigare l’Antartide da sola, senza soste e senza assistenza.

– THE BREATH OF THE DEPTH: nelle profondità dell’oceano non si nasconde solo l’ignoto, ma anche un profondo viaggio di riscoperta e resilienza.

– PLAYGROUND: un cortometraggio che mostra come trasformare l’amore per il mare in un impegno concreto per la sua tutela, senza rinunciare a viverlo appieno praticando il proprio sport preferito.

– METROPOLIS. A Day in Reef City: scopri le meraviglie nascoste di Reef City in “Metropolis”, un affascinante cortometraggio che ti porta nel cuore della vita quotidiana della barriera corallina, mostrando scene intime e illuminanti dei suoi abitanti.

Il film di punta di questa edizione è “Ice Maiden”, che racconta la straordinaria impresa della velista australiana Lisa Blair, prima donna ad affrontare la circumnavigazione dell’Antartide in solitaria a bordo della sua barca, “Climate Action Now”. Questo documentario esplora la sfida ai propri limiti e alla furia della natura, facendo vivere allo spettatore l’emozione di trovarsi al confine tra uomo e oceano.

I cinque film proposti, tutti in lingua originale sottotitolati in italiano, sono stati selezionati per la loro qualità e impatto visivo, e offrono un’immersione totale nella bellezza e nella potenza degli oceani. La serata si chiuderà con la bellezza e la magia della vita nella barriera corallina. La durata complessiva delle proiezioni è di circa 2 ore e mezza. La tappa napoletana è un evento co-organizzato assieme all’associazione Life Scugnizzi a vela, che da quasi vent’anni promuove l’integrazione e la formazione di giovani a rischio di devianza ed emarginazione nella Città Metropolitana di Napoli, e al Centro Sub Pozzuoli, scuola subacquea e centro diving di Napoli, naturale punto di ritrovo per persone accomunate dalla passione per il mare e per le attività ad esso legate.

Grazie alla convenzione con l’Università, il biglietto per gli studenti costa solo 8 euro (nel link le indicazioni per ottenere lo sconto).

Per informazioni e biglietti.

Titoli dei film e sinossi cliccare qui

I biglietti sono acquistabili SOLO online su www.oceanfilmfestivalitalia.it/date-e-biglietti.html oppure presso i rivenditori locali della Vivaticket.