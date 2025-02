Napoli, nasce l‘International Training Center for Medically Assisted Reproduction – Embryology’ della Federico II

Primo al mondo nel suo genere. Si inaugura martedì 21 gennaio alle 11.30 presso l’edificio 9C del Policlinico

Verrà inaugurato il 21 gennaio l’ ‘International Training Center for Medically Assisted Reproduction – Embryology’ dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il centro, primo al mondo nel suo genere, è stato realizzato dall’Ateneo federiciano in sinergia con Merck, rappresenterà il punto di riferimento a livello internazionale per l’alta tecnologia e la formazione del campo delle tecniche di riproduzione assistita.

Alla cerimonia, che si terrà martedì 21 alle 11.30 al secondo piano dell’Edificio 9 C del polo medico universitario di via Pansini, interverranno Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Thomas D’Hooghe, Vicepresidente e Responsabile Global Medical Affairs Fertility, Merck KGaA, Darmstadt, Germania, Giovanni Esposito, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II, Giuseppe Longo, Direttore generale AOU Federico II, Giuseppe Bifulco, Direttore del Dipartimento “Materno-Infantile” dell’Università Federico II, e Carlo Alviggi, Coordinatore Scientifico di Medicina della Riproduzione della Federico II, settore in cui la Federico II rappresenta una realtà di eccellenza a livello internazionale.