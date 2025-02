Museo Madre: visite guidate speciali alla scoperta delle opere in mostra

Sabato 22 febbraio – ore 11.30 “Madre week” visita guidata con la direttrice Eva Fabbris. Domenica 23 febbraio – ore 15.30 “Pre-Madre” visita guidata per donne incinte e neomamme

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre propone per il prossimo fine settimana due appuntamenti speciali con visite guidate comprese nel biglietto di ingresso al museo: sabato 22 febbraio (ore 11.30) si andrà alla scoperta dell’esposizione Gli anni Cap.1 con la curatrice della mostra e direttrice del museo Eva Fabbris, mentre domenica 23 febbraio (ore 15.30) si svolgerà la visita alle opere della collezione permanente del museo, dedicata alle donne incinte e neomamme.

Un’opportunità unica per conoscere meglio il Madre e le sue opere, che fa parte di un nuovo e ampio programma di iniziative e offerte formative partito a gennaio 2025 che propone, tutti i week end, diversi appuntamenti, indirizzati ad adulti e bambini, volti a incentivare la fruizione del museo durante i giorni festivi, al fine di concepirlo non solo come uno spazio culturale, ma anche come un luogo di aggregazione, svago e crescita. Le visite sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo Madre, prenotabili sul sito Eventbrite (www.eventbrite.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 22 febbraio (ore 11.30) la visita guidata con la direttrice del museo Madre condurrà il pubblico alla scoperta della mostra “Gli anni CAP.1 – Episodi di storia dell’arte a Napoli dagli anni Sessanta a oggi” a cura di Eva Fabbris. L’esposizione, visitabile fino al 19 maggio 2025, propone un dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, principalmente della città di Napoli. Attraverso opere emblematiche, la mostra evoca momenti e produzioni artistiche di rilievo avvenute in questo territorio, raccontando una storia collettiva e celebrando la memoria condivisa.

Biglietto d’ingresso al museo 8 euro. Visita guidata compresa nel biglietto del museo, prenotabile su Eventbrite

Il Madre, quest’anno, ha deciso di concepire una serie di visite guidate, a cura del Dipartimento Educativo del museo, dedicate alle donne in gravidanza e alle neomamme: domenica 23 febbraio alle ore 15.30 si svolgerà la visita “Pre – Madre”, un’iniziativa che intende promuovere l’idea di museo come luogo di aggregazione, che possa offrire conforto e cura in un momento così importante per la vita delle donne. Un percorso facilitato, con tempi e modalità specifiche, strutturato per venire incontro alle esigenze delle donne in attesa o accompagnate dai loro piccoli, che guiderà nella storia e conoscenza di determinate opere, sul fil rouge del tema dedicato all’origine e alla memoria.