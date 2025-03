Nasce il biglietto unico per visitare il Tesoro di San Gennaro e il Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

Il Tesoro di San Gennaro ospita un patrimonio inestimabile di oggetti di devozione in oro, argento, bronzo e pietre preziose

Dal mese di marzo 2025 è possibile visitare il Tesoro di San Gennaro e il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi acquistando un unico biglietto di ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli. Il nuovo biglietto combinato offre al pubblico la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso l’ingresso ai due musei, risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. L’ingresso unico a persona ha il costo speciale di € 15,00 (anziché € 19,00 – ingressi singoli € 13,00 Tesoro di San Gennaro e € 6,00 Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi).

Tariffe vantaggiose anche per il biglietto ridotto proposto a € 10,00, per le scuole a € 7,00 e per Famiglie di 3 persone ingresso a € 30,00. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni, guide turistiche e insegnanti di gruppi scolastici. I biglietti integrati potranno essere acquistati in loco direttamente nelle rispettive biglietterie dei musei o prenotando su tesorosangennaro.it

Il nuovo accordo di collaborazione è stato siglato tra la D’Uva s.r.l., azienda che ha in gestione il Tesoro di San Gennaro, museo diretto da Francesca Ummarino, e ParteNeapolis, società cooperativa sociale a r.l., ente gestore dei servizi museali del Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, museo diretto da Ambra Giglio. Con questa nuova iniziativa il Tesoro di San Gennaro e il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi intendono creare nuove opportunità di diffusione della cultura, portando avanti in modo consapevole l’idea che la collaborazione fra due siti storici del centro della città, possa essere sempre di più una risorsa per tutti.

Tesoro di San Gennaro

Nell’arte sacra, la parola Tesoro indica la Cappella delle Reliquie, ma a Napoli il Tesoro di San Gennaro ospita anche un patrimonio inestimabile di oggetti di devozione in oro, argento, bronzo e pietre preziose che nel corso dei secoli sono stati donati al Santo Patrono dai sovrani napoletani e stranieri, dai papi e dal popolo.

Il percorso di visita si apre dalla Cappella del Tesoro per proseguire, attraverso le Sacrestie scrigni preziosi di storia e arte, nelle sale museali che narrano 500 anni di donazioni dei fedeli e che ospitano la splendida Mitra del Settecento – con le sue oltre 3600 pietre preziose tra diamanti, rubini e smeraldi – la Collana di San Gennaro, che raccoglie doni di re, regine e devoti e racconta 250 anni di storia dell’Europa a Napoli, e i numerosi oggetti preziosi donati in onore del Santo Patrono della città.

Nel biglietto di ingresso del Tesoro di San Gennaro è inclusa un’audioguida, ideata e prodotta da D’Uva, che accompagnerà i visitatori alla scoperta della Cappella di San Gennaro, del Tesoro e delle Sacrestie. Il Tesoro di San Gennaro ha effettuato importanti interventi per garantire l’accessibilità degli spazi e dei contenuti per la visita, lavorando alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali e promuovendo l’inclusione di tutti i visitatori con esigenze specifiche e disabilità.

Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

La visita al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi apre le porte di uno dei luoghi più affascinanti del centro antico di Napoli. Un tuffo nel rinascimento che consente al visitatore di tornare indietro di ben cinquecento anni. Sarà possibile ammirare il gruppo scultoreo di Guido Mazzoni, il Compianto sul Cristo morto, in un momento davvero speciale: un restauro conservativo promosso dall’associazione Friends of Naples che, oltre a svelare le tecniche costruttive, sta anche portando alla luce elementi policromi svaniti da secoli. L’armonia delle sculture quattrocentesche di Antonio Rossellino e Benedetto da Majano raccontano una tecnica di rara maestria nel modellato e nell’uso della prospettiva. E, dopo aver ammirato un piccolo “birbante” scolpito da un adolescente Michelangelo, si arriva alla magia della volta della Sagrestia affrescata da Giorgio Vasari: qui, un dispiegarsi di possenti figure umane, mitologiche e grottesche celano un’affascinante simbologia.

La volta, ripartita in tre campate, è decorata da un ciclo pittorico con costellazioni e allegorie di virtù dal potente valore etico-didattico. Nel biglietto d’ingresso è inclusa un’audioguida, realizzata in collaborazione con ItGuides.