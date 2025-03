Giornata Nazionale del Paesaggio al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano

Un Patto di comunità | Gli Ecomusei della Campania | Domenica 16 marzo 2025, ore 10.30-17.00

Domenica 16 marzo 2025, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, promossa dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese da trasmettere alle giovani generazioni, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà, a partire dalle ore 10.30 e fino alle ore 17.00, l’iniziativa “Un Patto di comunità | Gli Ecomusei della Campania”. L’evento, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania – Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, dall’Ecomuseo dei Picentini – Terre della felicità, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, i Comuni dei Picentini, le Proloco e le associazioni ambientaliste e di promozione culturale, aggiunge un nuovo tassello alle iniziative intraprese nelle precedenti edizioni per la valorizzazione del patrimonio storico diffuso, che caratterizza quest’ampia parte di territorio.

La presentazione, che si terrà nell’auditorium del Museo di Pontecagnano a partire dalle 10.30, è dedicata alla celebrazione della nostra regione geografica e, in particolare, ai quattro Ecomusei istituiti dalla Regione Campania lo scorso dicembre: oltre all’Ecomuseo dei Picentini, il MOSS – Ecomuseo diffuso di Scampia, L’Ecomuseo delle Cucine rurali dell’Alta Irpinia di Oscata di Bisaccia, Transluoghi – Ecomuseo del Bussento contemporaneo di Morigerati.

Interverranno la Direzione regionale Musei nazionali Campania, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, il Comune di Pontecagnano Faiano, i Comuni di Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, l’Ente Parco Regionale Monti Picentini, il GAL Colline Salernitane, l’Unione nazionale delle Proloco d’Italia – Salerno. Le conclusioni della prima parte dell’incontro saranno affidate a Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, che terrà un approfondimento sull’iter di approvazione degli ecomusei.

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00 i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere alcune specificità culturali, naturalistiche, musicali, artigianali ed enogastronomiche dell’Ecomuseo dei Picentini, grazie alle numerose attività e ai laboratori per adulti e bambini, che animeranno gli spazi del Museo. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per l’ingresso al Museo è previsto il biglietto ordinario d’ingresso, gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Per partecipare ai laboratori è consigliata la prenotazione da effettuare contattando il n. 3333112515.