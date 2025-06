Museo di Pontecagnano: La Civiltà etrusca per le Giornate Europee dell’Archeologia

Il pubblico potrà visitare un’esposizione temporanea di documenti d’archivio e reperti archeologici, finora conservati nei depositi

Dal 13 al 15 giugno il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia (#GEA2025), l’iniziativa annuale coordinata dall’Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica Preventiva (INRAP), sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino, con il patrocinio del Consiglio d’Europa, e promossa in Italia dal Ministero della Cultura, con la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il MAP propone per questa tre giorni un ricco programma di attività rivolte a un pubblico ampio, all’insegna della divulgazione della ricerca archeologica, della condivisione di pratiche e risultati con la comunità locale, le associazioni e le famiglie, nell’ottica di un’esperienza viva e partecipata.

Dal 13 al 15 giugno, nei consueti orari di apertura del Museo, il pubblico potrà visitare un’esposizione temporanea di documenti d’archivio e reperti archeologici, finora conservati nei depositi, pertinenti all’area del santuario di Apollo, portato alla luce a Pontecagnano nella zona dell’attuale quartiere di via Verdi. Il programma sarà, inoltre, arricchito dai laboratori didattici “Pikentia. Arte Etrusca”, a cura dell’Associazione O.d.C. Officina di Consapevolezza, organizzati nell’ambito della rassegna letteraria Pikentia Festival Echoes, con il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano – Assessorato alle Politiche Culturali. Venerdì 13 giugno, dalle ore 10.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, si terrà il laboratorio “La Civiltà etrusca”, nel corso del quale saranno riprodotti manufatti e reperti in cartapesta. L’attività laboratoriale è adatta a un pubblico dai 12 anni in su.

Sabato 14 giugno alle ore 10.30 è previsto un incontro dedicato alla ricerca archeologica, dallo scavo alla valorizzazione, con la prof.ssa Antonia Serritella, docente di Archeologia Classica del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno. La mattina, dalle 10.00 alle 12.30, e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, sarà la volta del laboratorio “Modellazione, decorazione e finitura”. L’attività laboratoriale è adatta a un pubblico dai 12 anni in su. I formatori di entrambi i laboratori sono: Rosa Carlino, Caterina Galderisi, Halyna Hrusha.

La partecipazione alle attività di laboratorio è gratuita previa prenotazione al tel. 347 9113377. Per la visita alla sala espositiva del Museo è previsto il biglietto d’ingresso (intero 5 €, ridotto 2 €, gratuito fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa). Nei giorni 13, 14 e 15 giugno il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano sarà regolarmente aperto dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30).