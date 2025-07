Napoli, riapre la chiesa di Sant’Antoniello a Port’Alba, in piazza Bellini

Terminato l’intervento di restauro ad opera della Federico II verrà inaugurata martedì 15 luglio

La cerimonia, che si terrà nell’edificio sacro alle 17.30, sarà introdotta dai saluti istituzionali di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Gaetano Manfredi, Sindaco della città di Napoli. Seguiranno gli interventi di Barbara Balbi, della Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, e di Valentina Russo, direttrice della Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Napoli.

La Chiesa di Sant’Antoniello è parte del Complesso monumentale di Sant’Antoniello a Port’Alba, che si trova in piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. Il monastero francescano di Sant’Antonio di Padova, noto anche come Sant’Antoniello a Port’Alba fu fondato nel 1550 e mantenne la sua funzione originaria fino al 1819. Ebbe vicissitudini varie fino al 1980 poi, in seguito ai danni del terremoto e all’assenza di interventi di risanamento, nel 1987 l’edificio passò al Comune di Napoli che lo concesse in comodato d’uso gratuito alla Federico II che si occupò del restauro del complesso e lo destinò a sede della Biblioteca di ricerca di area umanistica – BRAU.

L’ intervento di restauro della Chiesa, edificio del 1578, rientra nelle politiche di recupero e valorizzazione del patrimonio storico artistico dell’Ateneo federiciano. La chiesa nel 2010 fu chiusa al pubblico per problemi di tenuta degli stucchi della cupola. L’intervento di restauro, diretto dal personale della Federico II, ha avuto inizio nel novembre del 2023 e ha permesso di consolidare e preservare la struttura e le decorazioni della chiesa, garantendo al contempo una maggiore stabilità e durabilità di materiali costitutivi. Nel corso dei lavori nella chiesa è stata realizzata anche la nuova illuminazione ed un impianto audio.