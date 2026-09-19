San Gennaro ripete il prodigio: il sangue si scioglie di nuovo a Napoli

Fede, speranza e comunione si rinnovano nel Duomo: un segno di forza e unità per la comunità e per il futuro del territorio

Il prodigio di San Gennaro si è compiuto puntuale oggi, sabato 19 settembre 2026. Erano esatte le 10:04 quando è giunto l’annuncio ufficiale all’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta (il Duomo di Napoli), tra le acclamazioni dei fedeli e il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco sull’altare maggiore. La giornata delle celebrazioni patronali è iniziata di prima mattina con l’apertura straordinaria della Cattedrale. Alle 9:45 circa, le preziose ampolle contenenti il sangue del Santo martire sono state prelevate dalla cassaforte custodita nella Real Cappella del Tesoro per mano dell’abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, e portate in processione verso l’altare maggiore, accompagnate dalle preghiere dei fedeli e delle storiche “parenti di San Gennaro”.

L’annuncio del miracolo è giunto pochi istanti dopo che le ampolle sono state consegnate all’Arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Mostrando la reliquia alla Cattedrale gremita, è stato constatato lo stato liquido della sostanza, accolto dal fragoroso applauso della folla e dai rintocchi delle campane. Presenti tra i banchi le principali autorità civili e istituzionali, insieme a migliaia di napoletani e turisti giunti da ogni parte del mondo.

Nel corso della solenne omelia, l’Arcivescovo ha evidenziato come il prodigio del sangue sciolto vada oltre il semplice rituale religioso: è un richiamo etico e spirituale alla difesa della vita, alla pace e alla coesione sociale. Al termine della celebrazione della mattina, la reliquia è stata portata fino all’esterno del Duomo per la benedizione alla città. Le ampolle restano esposte sull’altare per la venerazione dei fedeli per tutta la giornata, proseguendo poi per i sette giorni dell’Ottava di San Gennaro.