Emergency Campi Flegrei: a Pozzuoli sfiorata quota 4.000 sfollati, ma il rientro nelle case è a rilento

Sui 480 provvedimenti di sgombero emanati dopo i sopralluoghi, soltanto 13 ordinanze sono state finora revocate: la comunità chiede tempi certi e interventi strutturali

Pozzuoli, 27 agosto 2026 – Il peso del bradisismo e delle continue scosse nei Campi Flegrei continua a gravare in modo drammatico sul tessuto sociale di Pozzuoli. I numeri aggiornati sulle verifiche di agibilità delineano un quadro di forte sofferenza per l’intera comunità: sono ormai quasi 4.000 gli sfollati costretti a vivere fuori dalla propria abitazione o in sistemazioni provvisorie in attesa di garanzie sulla tenuta degli edifici. A preoccupare maggiormente cittadini e istituzioni locali è la lentezza con cui si sta procedendo verso il ritorno alla normalità. Su un totale di 480 ordinanze di sgombero notificate a seguito delle verifiche tecniche approfondite, soltanto 13 sono state revocate finora. Questo significa che la stragrande maggioranza delle famiglie coinvolte resta sospesa in un limbo burocratico e strutturale, con cantieri ancora da avviare o perizie in fase di completamento.

Le richieste dei residenti si concentrano su tre direttrici fondamentali:

Velocizzazione dei sopralluoghi e dei collaudi: sbloccare le pratiche di agibilità dove i danni riscontrati sono lievi o facilmente risolvibili.

Sostegno economico immediato: garantire la continuità dei contributi per l’autonoma sistemazione (CAS) per chi deve sostenere costi di affitto improvvisi.

Piano straordinario di messa in sicurezza: accelerare gli interventi di consolidamento sismico sugli edifici pubblici e privati per restituire stabilità e tranquillità al territorio.