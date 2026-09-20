Il Napoli si ferma al Franchi: Gilmour illude, Jimenez firma il pari della Fiorentina

Tra legni, prodezze di De Gea e una deviazione sfortunata, la squadra di Allegri strappa solo un punto a Firenze e vede allontanarsi la vetta della classifica



20 settembre 2026 – Un pareggio intenso e ricco di capovolgimenti di fronte segna il primo anticipo domenicale dell’Artemio Franchi, dove Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio chiudendo sul punteggio di uno a uno. Il risultato lascia parecchio amaro in bocca alla formazione azzurra guidata da Massimiliano Allegri, che manca l’opportunità di conquistare l’intera posta e sale a quota sette punti in graduatoria, accusando un ritardo di sei lunghezze rispetto alla cima del campionato.

L’avvio della contesa vede una viola intraprendente e aggressiva sul rettangolo di gioco, capace di spaventare la retroguardia partenopea nel giro di pochissimi minuti. La squadra guidata da Paolo Vanoli va infatti a un passo dal vantaggio colpendo ben due traverse consecutive nei primi venti minuti, prima con un’incursione di Atta e subito dopo con una conclusione dal limite di Fagioli. Gli ospiti incassano la pressione avversaria, rispondono a loro volta centrando il legno con una rasoiata di Olivera e trovano il varco vincente al minuto ventitré. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto corto, Politano serve a rimorchio l’accorrente Billy Gilmour, il quale calcia al volo di piatto destro indirizzando il pallone all’angolino dove De Gea non può arrivare.

La ripresa si apre con la veemente reazione della compagine di casa, che trova il meritato pareggio dopo appena sei minuti dal ritorno in campo. Alex Jimenez riceve palla sul vertice destro dell’area, si accentra e lascia partire un tiro potente che incoccia la sfortunata deviazione di Rafa Marin, spiazzando completamente l’incolpevole Milinkovic-Savic per l’uno a uno complessivo. Nel finale di gara il Napoli prova ad alzare il baricentro attingendo energie fresche dalla panchina con i cambi di Neres, Lucca e Favasuli. Gli azzurri sfiorano il nuovo sorpasso in due occasioni nitide, ma sulla loro strada incrociano uno straordinario David De Gea, prodigioso nel neutralizzare prima un bel tiro a giro del brasiliano Neres e successivamente un colpo di testa a botta sicura di Favasuli negli ultimi istanti di partita.

La direzione del match all’Artemio Franchi di Firenze è stata affidata all’arbitro Paolo Doveri della sezione di Roma, davanti a un pubblico di oltre ventiduemila spettatori. I marcatori della giornata sono stati Billy Gilmour al ventitreesimo minuto del primo tempo per il Napoli e Alex Jimenez al sesto minuto della ripresa per la Fiorentina. La Fiorentina si è schierata con un quattro tre tre composto da De Gea tra i pali, protetto dai difensori Jimenez, Dragusin, Ranieri e Viery, quest’ultimo sostituito nell’intervallo da Valdepenas. A centrocampo hanno agito Ndour, Fagioli e Atta, rilevato poi da Pedro Gonçalves, mentre il tridente d’attacco ha visto protagonisti Mastantuono, Pellegrino e Njie. Nel corso del secondo tempo sono subentrati anche Beto, Gnonto e Pongracic.

Il Napoli ha risposto con il medesimo modulo speculare, schierando Milinkovic-Savic in porta e una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. In mezzo al campo spazio al trio composto da Gilmour, Lobotka e De Bruyne, mentre in avanti Politano e Lang hanno supportato l’unica punta Hojlund. Nella ripresa Allegri ha sostituito i suoi attaccanti inserendo Lucca, Neres e Favasuli, concedendo infine spazio anche ad Anguissa nel finale al posto di Lobotka.

Sotto il profilo disciplinare il direttore di gara ha estratto tre cartellini gialli, tutti all’indirizzo dei giocatori viola Mastantuono, Ranieri e De Gea. Il bilancio dei tiri dalla bandierina ha visto prevalere il Napoli con cinque corner battuti contro i tre della Fiorentina, mentre il tempo di recupero è stato di un minuto nel primo tempo e di cinque minuti nella ripresa.