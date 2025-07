Tap&Tap arriva in Campania: biglietti regionali acquistati semplicemente con un “tap”

Da sabato 19 luglio, in 26 stazioni tra Napoli, Caserta e Sapri, Trenitalia introduce il sistema di pagamento contactless: è possibile comprare e convalidare il biglietto usando carta, smartphone o smartwatch in modo rapido e intuitivo

Attivazione del servizio – Dal 19 luglio 2025, Trenitalia ha esteso il servizio Tap&Tap anche alla Campania, rendendolo operativo su 26 stazioni lungo le tratte Napoli–Caserta (via Aversa) e Napoli–Sapri. Il sistema è supportato da 118 validatrici contrassegnate con apposita segnaletica.

Come funziona – Il funzionamento è semplice e immediato: Prima della partenza, il passeggero avvicina la carta contactless (o smartphone/smartwatch) alla validatrice della stazione di origine. Lo stesso dispositivo va avvicinato alla validatrice della stazione di arrivo. Il biglietto viene emesso in formato digitale; in caso di controllo a bordo, basta comunicare gli ultimi quattro numeri della carta usata.

Limiti e caratteristiche – Il sistema consente l’acquisto di un solo biglietto per volta, esclusivamente con tariffa intera adulta di seconda classe. Non permette l’acquisto di biglietti ridotti o multipli TrenitaliaTrenitalia. Funzionano sia le carte fisiche sia quelle virtuali (Apple Pay, Google Pay), ma American Express è valida solo se usata in forma fisica.

Digitalizzazione e sostenibilità – Tap&Tap è parte del piano di digitalizzazione di Trenitalia per i treni regionali. Il servizio è già attivo, oltre che in Campania, in molte altre regioni e sui principali collegamenti aeroportuali, tra cui Lazio, Piemonte, Toscana, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e in tratte come Roma–Fiumicino o Palermo–aeroporto. L’iniziativa punta a semplificare l’esperienza di viaggio, ridurre l’uso della carta, alleggerire i flussi alle biglietterie e rendere il trasporto più sostenibile Il Vescovado.

Informazioni utili – Tutti i dettagli sul funzionamento del servizio, le FAQ e la mappa delle stazioni abilitate sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia e sui canali social dedicati al servizio regionale