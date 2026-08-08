Miss Italia, la tappa del Matese parla napoletano: due concorrenti in prefinale

San Gregorio Matese incorona due Napoletane: Elena d’Amico Miss Cinema Campania e Valeria Nettuno Miss Matese



San Gregorio Matese, 8 agosto 2026 – Sul Matese svetta Napoli in passerella. Durante la tappa regionale di Miss Italia, infatti, il prestigioso titolo di Miss Cinema Campania è stato vinto a Elena d’Amico, 19enne residente a Caivano appena diplomata al liceo delle scienze umane, la quale in appena due tappe è passata dalla fase provinciale a quella di semifinalista nazionale del più vecchio e famoso concorso di bellezza italiano nato nel 1939. Una delle prime fasciate con Miss Cinema nel Dopoguerra fu Sophia Loren.

“Questo mio percorso a Miss Italia – ha dichiarato a caldo Elena D’Amico – è stato un’esperienza davvero fantastica e bellissima, un viaggio unico che mi ha regalato emozioni fortissime e che porterò sempre nel cuore. Tutto è iniziato lo scorso dicembre quando ho deciso di giocarmi la mia occasione superando i casting al primo colpo. Poi tappa dopo tappa, è stato un crescendo incredibile: ho conquistato il pass al primo tentativo sia alle provinciali che alle regionali, fino a coronare un grande sogno con l’accesso alle prefinali nazionali. Avere il primo posto e indossare la fascia di Miss Cinema 2026 è per me, un traguardo enorme che mi riempie di orgoglio e gratitudine”.

La fascia della 62^ Miss Matese, anch’essa qualificata per le semifinali, è stata appannaggio di un’altra napoletana, Valeria Nettuno, giovanissima di Cercola. Sulla piazza centrale di San Gregorio Matese, stupendo paesino di mille anime sul massiccio omonimo ideale in questo periodo per la temperatura mite, l’agenzia Eventeam di Mariangela Trasparente, Salvatore Gambardella e Aldo Toscano, esclusivisti Campani del concorso, ha organizzato la serata insieme alla Proloco Le Mure e al Comune di San Gregorio Matese. La giuria era composta dal sindaco Giuseppe Mallardo, dalla gioielliera rappresentante della Miluna Maria Natale, dalla modella Eliana Schiano e da vari giornalisti.

La prossima tappa si terrà a Mondragone Giovedì 20 Ottobre. Per iscrizioni basta andare sul sito www.missitalia.it oppure chiamare al 328.2840416