Allegri al Napoli, il giorno dell’esordio: “Sono qui per vincere, non per gestire. Questo club ha fame”

Tra l’entusiasmo per la nuova gestione e il restyling della rosa, il club azzurro affronta il mercato in uscita prima dell’avvio della stagione
Napoli, 9 agosto 2026 – La nuova era targata Massimiliano Allegri entra nel vivo con lo sguardo già rivolto ai primi impegni ufficiali. Dopo il pareggio in amichevole per 1-1 contro il Celta Vigo a Castel di Sangro — sbloccato dalla rete di Di Lorenzo —, il tecnico livornese continua a lavorare sui meccanismi tattici e sulla solidità del gruppo.
A fare da sfondo alla preparazione estiva c’è il bilancio sul calciomercato. Con l’organico attualmente extralarge (47 giocatori registrati sotto contratto), la direttiva della società è chiara: definire le uscite — a partire dalla situazione legata a Romelu Lukaku — prima di piazzare gli ultimi innesti in entrata.
L’entusiasmo della piazza resta alto per la ripartenza, con Allegri chiamato a dare continuità al lavoro atletico e a plasmare la mentalità di una squadra determinata a competere ai vertici del campionato.