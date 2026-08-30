Como da Sogno al Maradona: Baturina e Douvikas Stendono il Napoli, Amarezza Azzurra nel Finale

Il Blitz dei Lariani Conquista Fuorigrotta: Decide la Trama Tattica di Cesc Fàbregas

Napoli, 30 agosto 2026 – Il Como firma la prima vera sorpresa del campionato espugnando lo Stadio Diego Armando Maradona per 2-1 nella seconda giornata di Serie A. La compagine guidata da Cesc Fàbregas mette in campo un palleggio fluido e transizioni offensive micidiali, superando la formazione azzurra grazie a una prestazione di grande maturità tattica e personalità tecnica.

Tabellino e Schieramenti Iniziali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera (55′ Spinazzola); Anguissa (79′ Neres), Lobotka, McTominay (55′ De Bruyne); Politano, Højlund (79′ Lucca), Noa Lang (55′ Alisson Santos).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Como 1907 (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (57′ Smolčić), Jacobo Ramón, Chalobah, Álex Valle; Milla, Da Cunha (65′ Perrone); Diao (65′ Kempf), Nico Paz (81′ Kaiki Bruno), Baturina (58′ Caqueret); Douvikas.

Allenatore: Cesc Fàbregas.

Marcatori: 17′ Baturina (C), 30′ Højlund (N), 34′ Douvikas (C).

Primo Tempo di Alta Intensità Tattica e Gol

L’avvio di gara vede il Como occupare i corridoi interni con grande fluidità, sfruttando il movimento a venire incontro di Nico Paz e l’inserimento costante delle mezze ali. Al minuto 17 la gara si sblocca: una combinazione nello stretto sulla trequarti libera Martin Baturina, il quale calcia a rete con precisione battendo Alex Meret.

Il Napoli reagisce aumentando la pressione alzata sui portatori di palla lariani e trova il pareggio al 30′: azione manovrata che libera alla conclusione Rasmus Højlund, abile a battere Jean Butez da centro area. L’equilibrio dura tuttavia soltanto quattro minuti. Al 34′, su una ripartenza veloce orchestrata da Da Cunha, Tasos Douvikas attacca lo spazio alle spalle della linea difensiva azzurra e deposita in rete la palla del definitivo 2-1.

Assedio Finale e Decisione VAR al 95′

Nella ripresa la panchina azzurra tenta di riorganizzare l’assetto offensivo inserendo forze fresche: entrano contemporaneamente Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola e Alisson Santos al 55′, seguiti più tardi da David Neres e Lorenzo Lucca. Il Como risponde abbassando il baricentro e ricompattandosi con l’ingresso di Marc-Oliver Kempf e Maxence Caqueret per proteggere le corsie esterne.

L’episodio chiave dell’incontro si verifica al minuto 90’+5: sugli sviluppi di una concitata mischia in area lombarda, il Napoli trova la via del gol che pareva valere il 2-2. Tuttavia, dopo la revisione al VAR per un’irregolarità rilevata a inizio azione, la rete viene annullata dall’arbitro, convalidando così la vittoria esterna del Como al fischio finale.