Jova Summer Party all’Ippodromo di Agnano: Napoli si prepara al maxi-concerto tra musica e piano traffico

Scattano i divieti di sosta e di transito nell’area flegrea: scatta la zona rossa con varchi presidiati e percorsi d’emergenza dedicati

Napoli, 1 settembre 2026 – In vista dell’atteso appuntamento di sabato 5 settembre 2026 all’Ippodromo di Agnano con il “Jova Summer Party”, il Comune di Napoli e la Questura hanno predisposto un piano straordinario di viabilità per gestire l’afflusso di decine di migliaia di spettatori ed evitare la paralisi dell’area flegrea. Il dispositivo mira a blindare il perimetro della struttura e a garantire vie d’accesso protette e percorsi d’emergenza dedicati ai soli mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine.

I provvedimenti temporanei adottati per la giornata di sabato articolano le limitazioni in due fasi orarie chiave. A partire dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze entra in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di via Antonio Beccadelli, nel tratto tra viale della Liberazione e via Scarfoglio, oltre che lungo l’intero asse di via Nuova Agnano e via Agnano agli Astroni, fino alla rotatoria d’ingresso della Tangenziale. Nella stessa fascia oraria vengono sospese le strisce blu e revocate tutte le aree di sosta riservate. Successivamente, dalle ore 14:00 e fino al termine della manifestazione, scatta il divieto di transito veicolare completo, rendendo off-limits la circolazione di auto e moto private su tutto l’asse di accesso all’Ippodromo.

La zona rossa comprende l’intera area ad altissimo impatto a ridosso dell’Ippodromo, all’interno della quale è vietato qualsiasi tipo di traffico veicolare ordinario. Questo perimetro blindato parte dalla confluenza tra via Agnano agli Astroni e via Provinciale San Gennaro, all’altezza dell’incrocio con via Tacito, ed si estende fino allo svincolo della Tangenziale di Napoli, inglobando tutte le vie minori e le strade di adduzione laterali che vi si immettono. All’interno della zona rossa il transito è riservato esclusivamente ai mezzi di soccorso, ai veicoli delle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e ai mezzi di servizio espressamente autorizzati.

Per i residenti l’accesso alle abitazioni adiacenti al perimetro interdetto viene garantito attraverso varchi presidiati previa esibizione del documento di riconoscimento o del pass dedicato. Per limitare i disagi alla circolazione generale, l’amministrazione invita a evitare l’uso dell’automobile e a utilizzare i trasporti pubblici, facendo affidamento sulla Cumana, sulla Linea 2 della Metropolitana e sui servizi di navette straordinarie attivati per l’occasione.