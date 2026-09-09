Fiera del Vintage, all’A1 Expò celebra la sua XXIV edizione

Al Polo Fieristico A1 Expò di Caserta Sud si apre la stagione fieristica 2026/2027: 15mila metri quadrati al coperto tra oggetti da riscoprire, musica e cultura vintage

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 torna la Fiera del Vintage, che celebra la sua XXIV edizione ed inaugura la stagione fieristica 2026/2027 del Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud che sarà ricca di eventi. Un intero fine settimana dedicato a chi ama cercare, curiosare e lasciarsi sorprendere da oggetti capaci di raccontare storie e attraversare generazioni. Su una superficie espositiva di 15mila metri quadrati completamente al coperto, il pubblico potrà immergersi in un percorso tra antiquariato, abbigliamento, vinili, giocattoli, retrogames, collezionismo, modernariato, rigatteria, artigianato e motori d’epoca. Un universo di stili e passioni, nel quale il fascino del passato incontra il piacere della scoperta.

Dal disco da tempo cercato al capo con cui dare un tocco personale al guardaroba, dal complemento d’arredo al giocattolo che riporta all’infanzia: ogni angolo della fiera sarà un invito a soffermarsi, riconoscere un ricordo o scoprire una nuova passione. Collezionisti, appassionati e semplici curiosi potranno condividere un’esperienza che mette in dialogo epoche e sensibilità diverse. Ad accompagnare il viaggio sarà il DJ set di Enzo Rossi, con la vocalist Miryam Di Matteo: una colonna sonora che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della manifestazione.

La Fiera del Vintage è anche un’occasione per guardare agli oggetti con occhi diversi, apprezzando il valore del riuso, la qualità delle lavorazioni e il carattere di ciò che ha già vissuto una storia. Riscoprire, scegliere e rimettere in circolo diventano così gesti che uniscono gusto personale e attenzione ad un consumo più consapevole. La manifestazione sarà aperta in entrambe le giornate dalle ore 10 alle ore 20. A disposizione dei visitatori un’ampia area food ed il parcheggio interno, per trascorrere la giornata tra gli stand con una pausa dedicata al gusto. Con la Fiera del Vintage prende dunque il via una stagione che proseguirà già la settimana successiva con Truck in Sud – Lo show dei motori. Ad aprire quest’ultimo appuntamento, venerdì, sarà il concerto di Tony Tammaro: un avvio all’insegna della musica e dell’ironia, prima di lasciare spazio alla passione per i motori. L’appuntamento con la XXIV edizione della Fiera del Vintage è al Polo Fieristico A1Expò, in viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista, Caserta Sud. Due giornate per ritrovare un pezzo del proprio passato e portare a casa una nuova storia.

INFORMAZIONI UTILI – FIERA DEL VINTAGE

· Evento: Fiera del Vintage – XXIV edizione

· Date: sabato 12 e domenica 13 settembre 2026

· Orario: dalle 10 alle 20

· Sede: Polo Fieristico A1Expò

· Indirizzo: viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista – Caserta Sud

· Ticket d’ingresso: €3,50

· Parcheggio interno: €3,50 per tutta la giornata

· Esposizione: 15mila mq completamente al coperto

· Intrattenimento: DJ set di Enzo Rossi con la vocalist Miryam Di Matteo

· Servizi: ampia area food