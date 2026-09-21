America’s Cup, cambia la viabilità a Napoli, entrate in vigore nuove modifiche al piano traffico nell’area del lungomare

Rivoluzione sul lungomare di Napoli: chiusi viale Dohrn e via Caracciolo per i grandi eventi della vela



Napoli, 21 settembre 2026 – È entrata ufficialmente in vigore la nuova fase del dispositivo temporaneo di viabilità nell’area del lungomare cittadino. La misura, disposta per consentire lo svolgimento in sicurezza e l’allestimento delle strutture legate alle pre-regate e alle attività dell’America’s Cup, prevede lo stop alla circolazione automobilistica in tratti chiave come viale Anton Dohrn e via Francesco Caracciolo.

Il blocco della circolazione veicolare si accompagna all’istituzione di rigorosi divieti di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati delle carreggiate interessate, una scelta fondamentale per liberare gli spazi destinati all’evento e garantire la massima fludità dei flussi pedonali. Per alleggerire la pressione sul traffico urbano e offrire un’efficace direttrice alternativa verso il centro, l’amministrazione ha disposto l’apertura alle auto della corsia preferenziale della Riviera di Chiaia, ora percorribile a senso unico nel tratto che va da piazza della Repubblica verso piazza Vittoria.

L’impatto sulla viabilità viene costantemente monitorato sul campo grazie al presidio continuo delle pattuglie della Polizia Locale, operative 24 ore su 24 nei nodi strategici dell’area. Parallelamente, si lavora sul fronte del trasporto pubblico con verifiche e prolungamenti orari straordinari della metropolitana, in particolare per la Linea 6, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile durante l’intera manifestazione. Cittadini e visitatori sono invitati a prediligere l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere la fascia costiera e a prestare massima attenzione alla segnaletica integrativa posizionata lungo tutti i percorsi alternativi.