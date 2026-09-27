Regata preliminare a Napoli: Luna Rossa batte New Zealand nel match race finale

L’equipaggio italiano trionfa nel match race finale e conquista la regata preliminare. I kiwi si inchinano ancora

Napoli, 27 settembre 2026 – Il Golfo di Napoli si tinge di tricolore e regala uno spettacolo indimenticabile. Con una prestazione impeccabile sul piano tattico e una conduzione di gara ai limiti della perfezione, Luna Rossa ha superato l’imbarcazione neozelandese nell’atto conclusivo, aggiudicandosi la regata preliminare davanti al pubblico di casa.

A distanza di tempo dalle grandi prove mostrate a Cagliari, la storia si ripete: nelle acque flegree i campioni di Emirates Team New Zealand sono stati costretti ancora una volta a cedere il passo nel testa a testa decisivo. L’armonia dei ruoli a bordo, le virate perfette nei momenti chiave della regata e la capacità di interpretare al meglio i salti di vento del golfo hanno permesso a Luna Rossa di prendere il comando fin dalle prime battute e di difendere il vantaggio fino alla linea del traguardo.

Un successo che non è solo una vittoria di tappa, ma una chiara dichiarazione d’intenti in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della competizione.