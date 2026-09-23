L’Amerigo Vespucci e l’America’s Cup si abbracciano a Napoli: l’eccellenza del mare incanta la città

Dopo l’incontro di questo pomeriggio con gli equipaggi della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, la Nave Scuola della Marina si prepara all’annuncio della tappa finale di Trieste e al via delle regate

Napoli torna a essere il centro del mondo velico e marittimo grazie allo storico incontro tra due autentiche icone dei mari: la Nave Scuola Amerigo Vespucci e il trofeo dell’America’s Cup. Ormeggiata dal 20 settembre presso la Stazione Marittima del Molo Beverello, la nave più bella del mondo farà sosta nel capoluogo campano fino al 25 settembre 2026, arricchendo il contesto della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli, prevista dal 24 al 27 settembre. Nel pomeriggio di oggi, 23 settembre, si è rinnovato l’emozionante connubio già sperimentato lo scorso luglio a New York. Il celebre trofeo d’argento, la competizione sportiva internazionale più antica del mondo nata nel 1848, e le delegazioni dei team partecipanti sono saliti nuovamente a bordo del Vespucci per celebrare l’avvio imminente delle gare e il profondo legame con la cultura marinara.

La giornata di domani, giovedì 24 settembre, segnerà un altro momento chiave dell’evento. Nella mattinata, l’Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli e il Presidente della Barcolana Mitja Gialuz presenteranno a bordo del veliero il programma di chiusura del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, che si concluderà a Trieste in occasione della 58ª Barcolana. Sempre nella giornata di domani si terrà un media tour dedicato ai giornalisti accreditati, mentre la cittadinanza avrà l’ultima opportunità per visitare la nave prenotando il proprio ingresso gratuito sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Alla tappa partenopea prendono parte importanti autorità istituzionali e sportive, tra cui il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto e i vertici di Sport e Salute e Difesa Servizi. Iniziata a maggio, la campagna in Nord America del Vespucci sta ormai volgendo al termine con il rientro nel Mediterraneo. Dopo la sosta a Napoli e le regate veliche, il veliero farà rotta verso Venezia dal 2 al 7 ottobre per il Trans-Regional Seapower Symposium, per poi fare il suo ingresso a Trieste per la festa finale della Barcolana.