La grande vela conquista Napoli: al via le prove generali dell’America’s Cup

Prove generali di America’s Cup: tutto pronto a Napoli per lo show. Tra entusiasmo sul lungomare, le sfide di Luna Rossa e il potenziamento dei trasporti, la città accende i motori per le regate preliminari



24 settembre 2026 – Napoli si prepara a vestire i panni di capitale mondiale della vela. È tutto pronto sul litorale partenopeo per il via alle regate preliminari dell’America’s Cup, un appuntamento che promette spettacolo nello specchio d’acqua del golfo e un’ondata straordinaria di energia in tutta la città.

Luna Rossa parte all’attacco – L’attesa è alle stelle e la determinazione non manca. Marco Sirena, punto di riferimento e leader del team di Luna Rossa, ha tracciato la rotta senza mezzi termini alla vigilia della partenza: “Siamo qui per vincere”. Un messaggio chiaro agli avversari che infiamma i tifosi e alza la posta in gioco su un campo di gara tecnico e affascinante.

Il lungomare s’infiamma, l’ipotesi sul futuro delle pedane – L’impatto sull’urbano è già visibile: il lungomare è gremito di appassionati, turisti e curiosi attratti dalle strutture e dai preparativi. Un entusiasmo travolgente che sta spingendo l’amministrazione comunale a valutare opzioni a lungo termine. Il sindaco Gaetano Manfredi sta infatti considerando l’idea di mantenere le pedane e le strutture allestite anche oltre la conclusione dell’evento, per trasformarle in una risorsa permanente per la fruizione della costa e il turismo cittadino.

Macchina organizzativa a pieno regime: potenziati i trasporti ANM – L’afflusso record previsto ha richiesto una risposta tempestiva sul fronte della mobilità. È stato siglato un accordo strategico tra l’azienda del trasporto pubblico e i sindacati per garantire il potenziamento straordinario dei servizi ANM durante tutta la durata delle regate. Un piano corale pensata per assicurare collegamenti veloci e un’accessibilità fluida all’area dell’evento per cittadini e visitatori.

Da domani la parola passa al mare: lo spettacolo della grande vela ha inizio.