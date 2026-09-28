Napoli Overdrive Festival, il centro direzionale si accende nel segno dei motori

Dal 2 al 4 ottobre 2026 il Centro Direzionale ospita il Napoli Overdrive Festival: tre giorni gratuiti di motori, spettacolo e inclusione, organizzati da Antonio Olivieri con il sostegno del Comune di Napoli e il patrocinio della Regione Campania

Non sarà soltanto un festival dedicato ai motori, ma una vera festa cittadina, pensata per trasformare il Centro Direzionale in uno spazio di aggregazione, spettacolo e socialità. Dopo i 50mila spettatori della scorsa edizione, quest’anno il Napoli Overdrive Festival cresce ulteriormente: aumentano gli spazi interessati dalla manifestazione, con un percorso più ampio e nuove aree dedicate alle esposizioni, agli spettacoli e alle attività per il pubblico. L’obiettivo è superare il risultato dello scorso anno e coinvolgere un numero ancora maggiore di visitatori.

Per tre giorni il Centro Direzionale sarà animato da auto da competizione, one-off, vetture classiche, supercar e superbike. In programma sfilate e parate di auto da sogno e moto uniche, esposizioni e spettacoli capaci di coinvolgere appassionati e famiglie. Tra le vetture presenti alcune delle più prestigiose auto sportive e da collezione: dalla Ferrari SF90 alla F40 passando per la Purosangue e la Lamborghini STO, oltre a Lotus, Aston Martin e Porsche.

Grande spazio sarà dedicato all’adrenalina con gli stuntmen internazionali di Alvaro Dal Farra, protagonisti di spettacolari esibizioni tra i grattacieli del Centro Direzionale, compreso il salto con un quad. A rafforzare ulteriormente la componente motociclistica sarà la collaborazione con l’associazione NMF, che porterà in una delle aree del Centro Direzionale centinaia di motociclette e appassionati, creando un grande punto di incontro dedicato al mondo delle due ruote.Il programma coinvolgerà anche le istituzioni e le forze dell’ordine, con gli stand di Polizia di Stato, Carabinieri, Aeronautica Militare, Esercito Italiano e Vigili del Fuoco, insieme a simulatori, attività per il pubblico, food truck, musica e gadget.

Particolare attenzione sarà riservata ai temi della sicurezza stradale e dell’educazione alla guida. Numerose scuole della Quarta Municipalità hanno aderito ai corsi di guida sicura promossi da Guidare Sicuri ASD, con Marco Mongelluzzi. Anche i più piccoli saranno protagonisti: per loro sono previste attività di educazione stradale in bicicletta e la consegna di una speciale “patente” dedicata ai bambini.

Nell’ambito del progetto “Per un sorriso”, gli stuntmen saranno inoltre protagonisti di una visita ai bambini dell’Ospedale Santobono Pausilipon, utilizzando moto elettriche in collaborazione con l’associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma, OPEN OdV – organizzazione di volontariato nata nel 2003 per volere di genitori di bambini e adolescenti malati di cancro e di medici da anni impegnati a combattere contro queste patologie.

Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento sul palco, con live music, attività per il pubblico e la consegna dei Napoli Overdrive Festival Award. Tra gli appuntamenti più attesi anche la gara di pit stop realizzata con il Team Valentino Racing, che mestterà a disposizione una Formula 3000 per una spettacolare prova di cambio gomme. Il progetto coinvolgerà inoltre le attività del Centro Direzionale, con accordi con i ristoranti dell’area, e prevede collaborazioni con Coldiretti e ANM, nell’ambito di una più ampia rete di iniziative e servizi collegati alla manifestazione. Dal mattino fino alla sera, dunque, il Centro Direzionale diventerà un grande circuito urbano di spettacolo e intrattenimento, con i motori protagonisti ma con uno sguardo rivolto alla città e alla sua capacità di trasformare i propri spazi in luoghi di comunità.