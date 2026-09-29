Aumenti record e corsa al risparmio: a Napoli torna l’incubo code per fare il pieno di carburante

Impennata dei listini e taglio delle agevolazioni sulle accise spingono gli automobilisti verso i distributori a tariffe calmierate: impianti a secco in poche ore e traffico in tilt nei principali quartieri della città

Un rialzo improvviso dei listini, il ridimensionamento delle misure statali di contenimento e la repentina contromossa delle principali compagnie energetiche hanno trasformato il semplice rifornimento quotidiano in una vera e propria caccia all’ultimo centesimo. Nelle ultime ore, le strade di Napoli e dell’area metropolitana sono state teatro di un fenomeno imprevisto ma impressionante: lunghissime file di automobili e veicoli commerciali rimasti in attesa davanti ai distributori della città. Il fenomeno ha portato diversi impianti a rimanere letteralmente a secco nel giro di pochissime ore, sommersi da un afflusso straordinario di automobilisti.

Alla base di questa impennata c’è una combinazione di fattori economici che ha spinto i costi al litro verso cifre mai viste prima. Negli ultimi giorni, i prezzi del gasolio e della benzina nei principali distributori urbani napoletani, lungo arterie fondamentali come via Marina, Fuorigrotta, Capodichino e Ponticelli, hanno toccato e superato con facilità soglie critiche. A pesare in modo netto sulla tariffa finale è stato soprattutto il ridimensionamento del taglio sulle accise applicato a livello statale, che ha provocato un rincaro immediato a carico dei cittadini.

Per cercare di frenare questa rincorsa e mitigare le proteste della clientela, le principali compagnie della grande distribuzione hanno deciso di applicare temporaneamente un tetto massimo al prezzo al dettaglio per un periodo di trenta giorni. La possibilità di risparmiare cifre considerevoli a ogni singolo pieno rispetto alle stazioni non adeguate ha scatenato la reazione immediata degli automobilisti.

L’ansia di restare esclusi dalle tariffe agevolate ha generato un vero e proprio effetto di corsa alle pompe. In diversi punti nevralgici del capoluogo e della cintura metropolitana, le stazioni di servizio hanno prosciugato le proprie scorte di migliaia di litri di carburante in un tempo record. Questo fenomeno ha provocato pesanti ripercussioni anche sulla circolazione stradale, con vetture incolonnate lungo le corsie di marcia che hanno causato rallentamenti a catena sul traffico cittadino.

La situazione in atto riflette le forti difficoltà economiche che colpiscono le famiglie, i lavoratori e i trasportatori della zona. Per chi necessita dell’automobile per spostarsi quotidianamente, una simile variabilità dei listini rappresenta una voce di spesa insostenibile, rendendo cruciale anche una minima differenza di prezzo tra un distributore e l’altro. L’auspicio degli operatori e delle associazioni di categoria è che il riassortimento delle cisterne vuote e un graduale allineamento delle tariffe possano riportare la situazione alla normalità già nei prossimi giorni.