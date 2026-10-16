IV Roller Skating Festival, Napoli diventa la capitale del pattinaggio

Dal 30 ottobre al 1° novembre sul Lungomare Caracciolo tre giorni di sport, spettacolo e inclusione. In programma anche il World Skate Marathon Tour Challenger con atleti provenienti da diversi Paesi del mondo

Napoli, 16 ottobre 2026 – Napoli si prepara ad accogliere tre giorni di sport, spettacolo e adrenalina dedicati al mondo del pattinaggio. Dal 30 ottobre al 1° novembre, il Lungomare Caracciolo e la Rotonda Diaz saranno il palcoscenico della IV edizione del Roller Skating Festival, manifestazione organizzata da ASD SEBS Fiera dello Sport in collaborazione con la Polisportiva Oneline e inserita nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Una quarta edizione che cresce nel segno dell’internazionalità e che porterà a Napoli atleti provenienti da più di 20 Paesi del mondo, insieme a tecnici, federazioni e appassionati, per una grande festa dedicata alle discipline rotellistiche.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli alla presenza dell’assessora allo Sport Emanuela Ferrante, della presidente di ASD SEBS Fiera dello Sport Rossella Montagna, del presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, dal presidente dello Skate Italia comitato campano Francesco Rossi e della dottoressa Assunta Matino, responsabile dell’UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro. La conferenza è stata moderata dalla giornalista Veronica Caprio.

Il Roller Skating Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il pattinaggio in tutte le sue espressioni, dal livello agonistico alla promozione sportiva, creando un grande appuntamento capace di coinvolgere atleti e pubblico e di portare lo sport nel cuore della città.

Tra gli appuntamenti di punta dell’edizione 2026 ci sarà il Roller Marathon Tour Napoli, in programma sabato 31 ottobre, gara internazionale inserita nel World Skate Marathon Tour Challenger, circuito riconosciuto da World Skate, la federazione internazionale degli sport rotellistici Skate Italia.

La gara si svilupperà su un circuito di 42 chilometri nel cuore di Napoli, con il percorso che passa su viale Dorhn compreso tra Piazza Sannazaro e Piazza Vittoria. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare un tracciato spettacolare affacciato sul Golfo, in uno scenario unico che unisce la dimensione agonistica alla bellezza del territorio. La competizione vedrà protagonisti atleti italiani e internazionali provenienti da diversi Paesi del mondo, pronti a confrontarsi in una delle prove più attese del Festival.

Il programma comprenderà inoltre diverse discipline del pattinaggio, attività dimostrative, momenti dedicati all’avviamento allo sport e iniziative rivolte a bambini, ragazzi e appassionati, con una particolare attenzione ai valori dell’inclusione e della partecipazione.

In questa direzione si inserisce anche la partecipazione di SkateAmo, che proporrà attività gratuite di pattinaggio e skateboarding rivolte a ragazzi con disabilità sociali, motorie e/o cognitive. Un’iniziativa che mette al centro l’accessibilità allo sport e il diritto di tutti a vivere un’esperienza di movimento, condivisione e partecipazione, attraverso discipline capaci di favorire l’inclusione e la socializzazione.