Venezia-Napoli 1-0: il Penzo si tinge di arancioneroverde, azzurri ko al rientro dalla sosta

Un gol nella ripresa spegne le ambizioni partenopee in Laguna

17 ottobre 2026 – Il Napoli incappa in un passo falso pesante nella settima giornata di Serie A, cedendo per 1-0 sul difficile campo dello Stadio Pier Luigi Penzo contro un Venezia determinato e cinico. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e caratterizzato da ritmi blandi e poche occasioni da rete, la sfida si è sbloccata nella seconda frazione di gioco a favore della formazione casalinga, capace di capitalizzare al meglio la chance decisiva e difendere il vantaggio fino al triplice fischio finale.

Dando uno sguardo agli aspetti tecnici della sfida, la gara si è disputata questo pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 15:00 nello scenario dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sotto la direzione dell’arbitro designato per il settimo turno di campionato. Il marcatore dell’incontro è stato Adams per il Venezia nei secondi quarantacinque minuti di gioco, rete che ha stabilito il punteggio definitivo di 1-0 in favore dei padroni di casa. Per quanto riguarda le scelte tattiche iniziali, il Venezia è sceso in campo schierando la formazione tipo per la permanenza in categoria, puntando sull’aggressività e sulle ripartenze rapide, mentre il Napoli ha risposto con il consueto undici titolare per cercare di gestire il possesso palla e scardinare la difesa di casa, trovando però enormi difficoltà nel creare pericoli concreti negli ultimi sedici metri.

La sconfitta odierna rappresenta una battuta d’arresto significativa per il cammino degli azzurri, costretti a fare i conti con problemi di concretezza offensiva e con una manovra apparsa a tratti troppo prevedibile contro un blocco difensivo ben organizzato. Per il Venezia arrivano invece tre punti fondamentali per la classifica e per il morale, conquistati di fronte al proprio pubblico al termine di una prestazione di grande sacrifico ed efficacia.