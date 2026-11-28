A Napoli, il 3 dicembre, al Maschio Angioino, prende il via “La Parola è Vita”, il tour che sfida la cultura dell’odio

Napoli, 28 novembre 2026 – Dalle violenze giovanili che attraversano le città agli episodi di aggressività che si verificano negli stadi, dal fenomeno dei cosiddetti maranza al bullismo, dal razzismo al cyberbullismo, fino agli insulti, all’odio diffuso attraverso i social network e agli inquietanti casi di incitamento al suicidio: la società contemporanea è chiamata a interrogarsi sul significato e sulle responsabilità della parola. È in questo contesto che nasce “La Parola è Vita – Tour della parola e del dialogo nelle Regioni e nelle Città italiane ed europee”, il progetto promosso dal giornalista Biagio Maimone, che sarà presentato giovedì 3 dicembre 2026, dalle ore 15.00 alle 18.00, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, della Città Metropolitana di Napoli, dell’Arcidiocesi di Napoli, della Commissione europea, della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e della Fondazione Banco di Napoli, intende promuovere una cultura del dialogo capace di contrastare la violenza, l’odio, il razzismo, il bullismo e ogni forma di esclusione sociale, riaffermando il valore della parola come strumento di incontro, comprensione e crescita civile. Il tour si propone di attraversare le città e i territori italiani ed europei per favorire il confronto tra cittadini, giovani, istituzioni, mondo della scuola, professioni, sport, realtà culturali e sociali. L’incontro sarà moderato dal presentatore napoletano Paky Arcella e vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo del giornalismo, della Chiesa e delle istituzioni.