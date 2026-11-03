Paura all’Istituto Nautico di Bagnoli: trovate due bombe rudimentali nel cortile

Decisivo l’intervento dei Carabinieri e degli artificieri per la bonifica dell’area. Aperta un’indagine per fare luce sull’episodio che ha scosso il quartiere



Napoli, 3 novembre 2026 – Momenti di apprensione e forte tensione questa mattina nel quartiere di Bagnoli, dove l’allarme sicurezza negli istituti scolastici è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione. Nel cortile esterno dell’Istituto Tecnico Nautico sono state infatti rinvenute due bombe rudimentali, abbandonate a ridosso dell’edificio. La scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata, prima che le attività didattiche entrassero nel vivo. La presenza dei due manufatti inesplosi ha fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza: la direzione scolastica ha prontamente allertato le forze dell’ordine, permettendo la messa in sicurezza dell’intera perimetrazione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della compagnia territoriale insieme al nucleo Artificieri. Gli esperti dell’Arma hanno perimetrato la zona per consentire le delicate operazioni di bonifica e neutralizzazione dei due ordigni, scongiurando qualsiasi rischio per la pubblica incolumità.

Restano ora da chiarire la natura esatta dei dispositivi e la matrice del gesto. Gli investigatori dell’Arma hanno avviato le indagini, acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo le prime testimonianze per identificare chi abbia introdotto e lasciato il materiale esplosivo nell’area scolastica. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e i presidi di vigilanza a tutela di studenti e personale scolastico nel territorio dell’area flegrea e napoletana.